'Došli smo iz Australije zbog mosta. Ovo će olakšati život svima u našem rodnom kraju'

Ovo zaista izgleda impozantno. Sad napokon možemo reći da je Hrvatska jedinstvena. Ja ljetujem svake godine kraj Orebića. I ovo će zaista dobro doći ovom kraju, ali to bi trebao biti samo početak. Cijela infrastruktura na Pelješcu mora se poboljšati, bez toga će most biti malo značajan. Govori nam to Petar Ivić, koji od 1970-ih živi u Njemačkoj. On je odlučio otići na novi most na dan otvaranja, koje je pratio od početka.