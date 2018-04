"Ljudi su trčali prema nama i vikali: Bježite! Ovo je horor!"

Najmanje četvero ljudi je poginulo, a tridesetak ih je ranjeno u subotu popodne kada se kombi zaletio u ljude u središtu njemačkog grada Münstera. Među žrtvama je vozač koji je nakon napada počinio samoubojstvo, rekao je policijski glasnogovornik Andreas Bode.

- Točno u 15.27 sati kamionet se zabio u grupu ljudi koja je jela na terasi restorana. Mogu potvrditi da su tri osobe poginule, 20 ih je ranjeno, a šestoro ih je zadobilo teže ozljede. Osumnjičeni napadač počinio je samoubojstvo u vozilu. Njegov identitet još nam je nepoznat, općenito je prerano govoriti i motivima napada - rekao je Bode.

- Čuo sam glasan udarac i odjednom su ljudi počeli plakati i vikati "Oh moj Bože!" - rekao je očevidac i dodao kako su se svi razbježali te da su uskoro došla policijska vozila.

