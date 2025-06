Ljudina s 'Melite': Marko je na brodu koji tone ostao zadnji. 'Zbog njega su spašeni životi'

U uspješnoj akciji Lučke kapetanije i uz pomoć trajekta Jadran 38 putnika i 5 članova posade spašeno je sinoć s broda 'Melita'. Brod je tijekom puta u zadarskom kanalu krenuo tonuti, ali brzom reakcijom sve je dobro završilo.

Kako neslužbeno od članova posade i putnika doznaje Morski.hr cijela kalvarija je počela nakon što je 'Melita' udarila u jedan val te je u brod počela prodirati voda.

- Sve je srećom dobro završilo, ali vrlo ozbiljno, samo su nas trenuci dijelili između "svi su spašeni" i desetak mrtvih. Situacija je bila baš gadna, ljudi su s broda doslovni izišli bosi, bez odjeće i svih svojih stvari. Valovi su bili visoki preko tri metra, bila je noć, brod je počeo primati more i nekoliko je faktora bilo ključno da su ljudi brzo i efikasno spašeni - rekao je župan Josip Bilaver.

Župan smatra da je ključna bila i blizina grada Zadra jer bi situacija drugačije završila da je bilo otvoreno more.

- Ovdje treba pohvaliti pribranu posadu Melite, Lučku kapetaniju, kao i posadu Jadrolinijinog trajekta Jadran koji je stigao iz Gaženica i činio zavjetrinu spasiteljima. Ali osobito moram istaknuti mladog zapovjednika 'Melite' Marka Jurlinu, koji je ostao hladne glave, dakle vrlo pribran i brojao je sve ljude koji su bili na brodu, pa smo se pitali gdje je on? On je naposljetku posljednji izišao s broda - prepričava Bilaver i dodaje da će ga zasigurno predložiti za godišnju županijsku nagradu: "ali i sve nagrade koje je moguće predložiti, jer ovakva profesionalnost i sabranost zbog čega su spašeni životi, to i zaslužuje".

Jurlinu su nahvalili i kolege koje za njega imaju samo riječi hvale.

- To je čovjek koji je svoje vještine stjecao na Tankerskoj plovidbi iz Zadra, te su mu vježbe spašavanja i napuštanja broda uslijed havarije postale rutina - ispričao je jedan od kolega.