'Ljudski faktor i dalje najveći uzročnik širenja svinjske kuge'

Divlje svinje, ali ponajviše ljudski faktor i nepridržavanje mjera detektirani su na tematskoj sjednici saborskog Odbora za poljoprivredu kao glavni problem u širenju afričke svinjske kuge (ASK).

Sve divlje svinje na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije idu u odstrel, ali se na Odboru izrazila potreba za oštrijim kažnjavanjem svih onih koji se ne drže mjera i krše zakone.

Nakon uvodnih riječi potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića (DP) koji je izvijestio o svim poduzetim radnjama i mjerama kako bi se zaustavilo daljnje širenje ASK, i nakon što su to učinili i predstavnici svih nadležnih institucija, na red su došla i zastupnička pitanja. Najviše pozornosti izazvala je pojava afričke svinjske kuge na farmi Belja u Sokolovcu.

Josipa Đakića (HDZ) zanimalo je kako je moguće da se na rezultate nalaza čekalo danima.

Benčić: Neodgovorna i populistička izjava o specijalnom ratu

Sandra Benčić (Možemo!) pitala je ministra kako to da nije zatražen i dodatni kontrolni nalaz, da se uklone sve sumnje, a posebno je kao neodgovornu i populističku protumačila izjavu o specijalnom ratu koji provode Srbi. Pita se kako će ljudi vjerovati takvom ministru.

Mate Vukušić (SDP) pitao je ministra kako je uopće došlo do proboja ASK na farmi u Sokolovcu.

Vlajčić mu je odgovorio da je ljudski faktor doveo do propusta i probijanja biosigurnosnih mjera, jer tamo divlja svinja ne može ući.

Dodatna dubinska analiza i nova uzrokovanja potvrdila pozitivne nalaze

Što se tiče dodatnih kontrolnih nalaza, rekao je da su nakon određenih sumnji iz samog Belja, napravili dodatnu dubinsku analizu i nova uzrokovanja koja su potvrdila pozitivne nalaze.

Kada je riječ o specijalnom ratu, istaknuo je da je u neposrednom okruženju izbilo nekoliko žarišta, a onda se virus dogodio i kod nas. Zato su tu sve institucije od DIRH-a do carine koje će odraditi svoj dio posla, poručio je ministar.

Na upite o čekanju nalaza danima što je za zastupnika Đakića pitanje svih pitanja, pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec pojasnio je kako je utvrđeno da je veterinar uzeo uzorke 15. rujna i poslao ih na testiranje 17. rujna, što je uobičajena praksa kada nema sumnje u postojanje virusa.

Mirko Kolić iz svinjogojske udruge: Službe nisu zakazale

Da službe tu nisu zakazale, tvrdi i Mirko Kolić iz svinjogojske udruge Osječko-baranjske županije koji je rekao da je struka tu bila u pravu jer kad nema sumnje onda cijela procedura ide redovitim putem. U tom trenutku, kaže nije bilo sumnje da je na farmi prisutan virus ASK.

Vlajčić je također rekao da će se sve dok je situacija kakva jest, odvijati potpuni odstrel divljih svinja. Smatra da se svi trebaju strogo pridržavati mjera i da kažnjavanje treba biti oštrije jer u širenju ASK prednjači ljudski faktor,

S njim se složio i Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore koji je istodobno pitao što ako se virus proširi na cijelu zemlju.

Istaknuo je i da je svinjogojcima izuzetno teško i da su puno čuli o tome što ne smiju, ali ne i što smiju.

Jedini način borbe protiv virusa nulta tolerancija na svako kršenje mjera i zakona

Vlajčić je odgovorio kako se svi "bude i liježu s mišlju o opasnosti širenja virusa, ali je jedini način borbe protiv njega nulta tolerancija na svako kršenje mjera i zakona. Zadovoljan je što je "Golubović promijenio stav" posebice u djelu poštivanja mjera i oštrijeg kažnjavanja.

Na pitanje je li se razmatralo uključivanje MORH-a i MUP-a u odstrelu divljih svinja, Vlajčić je rekao da je bio za to da se razmotre i takve mogućnosti, no da su ministri Božinović i Anušić zaključili da još nije vrijeme za takvo uključivanje vojske i policije u lovištima.

Na bojazan imaju li lovačka društva dovoljno kapaciteta za odstrel divljih svinja, ministar Vlajčić uvjeren je da lovci imaju kapacitete uhvatiti se u koštac s lovištima jer ako svako lovačko društvo da po dva lovca, bit će kapaciteta.

Petir zanimalo zašto se na natječaj za pokretne klaonice ne javlja gotovo nitko

Predsjednica Odbora Marijana Petir postavila je pitanje uključivanja privatnog sektora i najbližih mesnih industrija kada je u pitanju klanje svinja kako bi se pomoglo seljacima, a propitivala je i zašto se na natječaj za pokretne klaonice ne javlja gotovo nitko što ukazuje, kazala je, da je očito problem u samim natječajima. Bez obzira na skupoću takvih mini pogona, smatra da ih treba imati "pa što košta da košta".

Ministar Vlajčić rekao je da problem sigurno nije u natječajima, ali da nije bilo zainteresiranih. Obećao je da čvrsto stoji uz svinjogojce i da će im šteta sigurno biti nadoknađena.

Također je rekao da je nakon današnje sjednice odbora nadahnut jer postoji visok stupanj konsenzusa u borbi protiv afričke svinjske kuge te je još jednom zahvalio svim sektorima i upravama na borbi protiv te pošasti.