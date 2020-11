Lockdown smo imali sa 87 ljudi zaraženih koronom, sad imamo 3600 dnevno i velika skupljanja

Novi korona virus za Hrvatsku je bezopasan ili manje opasan za vrijeme izbora, obljetnica, pojedinih utakmica pa i za misna slavlja, a za sve ostalo je opasan virus koji vas doista može odvesti u vječna lovišta

<p>Panika po trgovačkim centrima, kupovanje toalet papira na kilograme, a brašna na tone. Neugoda pri pomisli da trebate staviti masku i gumene rukavice. Bila je to slika Hrvatske nakon saznanja da je korona prešla našu granicu i zarazila nultog pacijenta.</p><p><strong>Pogledajte video: Jučer opet rekordne brojke</strong></p><p>Ni mjesec dana kasnije Nacionalni stožer civilne zaštite zatvorio je sve osim trgovina i ljekarni. Ulice gradova bile su puste, crvene i žute trake zabrana lepršale su na povjetarcu oko sprava na dječjim igralištima.</p><p>Život kao da je stao. U tom trenutku imali smo 87 zaraženih u zemlji, dnevno po pet, šest novih slučajeva. Dnevno se testiralo oko 1200 ljudi, a Hitna pomoć dolazila je po svakoga tko je sumnjao na koronu. Kontakti zaraženih kada bi postali pozitivni svi su se 'liječili ' u bolnicama pa makar ne imali simptome.</p><p>Pulska liječnica sa Zarazne opisivala nam je tada muke po pacijentima. Daleko je to bilo od respiratora. Mučilo ih je što se osjećaju zdravo, a nisu smjeli iz bolnice dok PCR test ne pokaže da su negativni.</p><p>Znali su u bolnici zdravi ležati tjednima jer se o virusu malo znalo. Najveći problem bio im je posao za koji nisu znali hoće li ga imati kada napokon izađu iz tog prinuđenoga zdravstvenog zatvora.</p><p>Danas se kod kuće liječe pacijenti s teškim upalama pluća, pa sami uzimaju kisik i u bolnici uglavnom završe kada više ne mogu samostalno disati. Danas imamo 3603 novozaraženih i 53 umrlih. Danas nam dnevno umire ljudi gotovo koliko smo ukupno imali zaraženih u vrijeme lockdowna. Nitko nije mogao u zemlju ni iz zemlje bez negativnog testa. </p><p>Više od mjesec dana Hrvatska je bila 'zaključana'. Na dan 27. travna popustile su prve mjere. Ljudi su pohrlili kod frizera, pedikera i ostalih obrtnika. Dječji parkovi oslobodili su se 'žutih okova' i dječja cika i smijeh opet se prolomio ulicama.</p><p>Mjesec dana kasnije Vlada je entuzijastično ukinula gotovo sve mjere socijalnog distanciranja. Otvorila je državne granice za sve putnike namjernike jer je trebalo početi spašavati turističku sezoni.</p><p>A da, bližili su se i parlamentarni izbori. U izbornoj noći za političke pobjednike korona kao da je usnula duboki san. Plesalo se i pjevalo u gužvi kao na svadbama. A mjere? Nitko ih se nije mogao ni sjetiti. Plesali smo tada s virusom. Ljeto je protutnjalo i korona je živnula, brojevi zaraženih počeli su buktjeti.</p><p>Martinje nikada nije bilo trezvenije i tužnije, no zato su se mjere prilagodile Danu Vukovara i Koloni sjećanja. Stožer je 9. studenog donio novu odluku, kojom u iznimnim slučajevima ipak dopuštaju javna okupljanja s više od 50 osoba.</p><p>Devet dana kasnije u Vukovar se slilo 10.000 ljudi u Kolonu sjećanja. Znanstvenici pa i članovi vladinog znanstvenog savjeta tjednima upozoravaju da su Hrvatskoj potrebne strože mjere.</p><p>Znanstvenik Ivan Đikić predvidio je da ćemo do kraja ovog mjeseca imati 1500 preminulih kada šef HZJZ-a Krunoslav Capak je smatrao da je to nemoguće. Kasnije je objasnio da je krivo shvaćen.</p>