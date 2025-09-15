Lokaliziran veliki požar u hali Windor u blizini Pleternice

Lokaliziran je veliki požar u mjestu Buk kod Pleternice koji je u ponedjeljak oko 15 sati zahvatio proizvodnu halu tvrtke Windor koja se bavi proizvodnjom stolarije.

Zbog veličine požara i rizika od ugoze obiteljskih kuća, na teren su pristigli brojni vatrogasci koji su uspjeli lokalizirati požar.

Ozlijeđenih u požaru nema.Vatrogasne ekipe još su na terenu. Materijalna šteta je velika, a izgorio je veliki dio materijala i strojeva koji se koriste za proizvodnju.

Uzrok požara bit će poznat nakon što se u potpunosti ugasi.