Lokalizirani požari kod Šibenika

Nekoliko požara od Žaborića do Primoštena, zbog udara gromova, prouzročili su neverini koji su zahvatili istočni dio Šibensko-kninske županije u nedjelju poslijepodne

<p>Lokalizirani su požari koji su u nedjelju, nakon grmljavinskog nevremena, buknuli na tri različite lokacije u Šibensko-kninskoj županiji, a vatrogasne snage provele su noć u dežurstvu na zahvaćenim područjima, izvijestila je u ponedjeljak Hrvatska vatrogasna zajednica.</p><p>Požari su lokalizirani sinoć između 19 i 22 sata, a vatrogascima šibenske Javne vatrogasne postrojbe i DVD-ova na terenu pomogli su i kanaderi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Nekoliko požara od Žaborića do Primoštena, zbog udara gromova, prouzročili su neverini koji su zahvatili istočni dio Šibensko-kninske županije u nedjelju poslijepodne.</p><p>Najveći požar zahvatio je otvoreno područje oko mjesta Žaborić. Gorjelo je 100 hektara trave, niskog raslinja i makije, a požar je lokaliziran je u nedjelju nešto prije 21 sat. U gašenju su sudjelovala tri protupožarna zrakoplova AT te četiri kanadera i ukupno 34 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik i DVD-a Grebaštica, Perković, Bilice, Zablaće, Šibenik i Brodarica-Krapanj.</p><p>Požar koji je zahvatio 50 hektara raslinja na otvorenom prostoru Primošten-Rogoznica-Supjak lokaliziran je oko 19 sati, a u njegovom gašenju sudjelovala su dva kanadera te 23 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz DVD-a Primošten, Rogoznica i Marina iz Splitsko-dalmatinske županije.</p><p>Na lokaciji Vrsno-Vrpolje požarom je bilo zahvaćeno 35 hektara trave, niskog raslinja i makije. U gašenju su sudjelovala četiri protupožarna zrakoplova AT te ukupno 41 vatrogasac sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik i DVD-a Grebaštica, Perković, Bilice i Brodarica-Krapanja. Dojava o požaru zaprimljena je iza 14 sati, a lokaliziran je u 22 sata. </p><p>Na opožarenim područjima djelatnici JVP-a Šibenik i lokalnih DVD-a proveli su noć u dežurstvu, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.</p>