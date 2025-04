Lokalni izbori: Najveća borba u Zagrebu, gusto za SDP u Rijeci

Mjesec i pol dana prije lokalnih izbora sklapaju se koalicije, kandidati odustaju od političke utrke, pretrčava se na suprotnu stranu. u HRT-ovom Otvorenom PR i komunikacijski stručnjaci analizirali su stanje.

- Posljednjih dana analiziramo što se to zbiva od Istre do juga pa i do Vukovara, no čini mi se da će najinteresantnije biti u Gradu Zagrebu, gdje se pokušava strateški organizirati ljude kako bi se dobilo što više popularnosti i glasova birača, rekla je komunikacijska stručnjakinja prof. emer. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel.

Zagreb: Smiljana Leinert Novosel, profesorica na Fakultetu politi?kih znanosti | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dodaje i da se zagrebačka oporba počela grupirati jer sami nemaju šanse protiv Tomaševića.

- Tako vidimo s jedne strane Možemo! i SDP nastupaju zajedno, s druge strane vidimo posljednjih dana da se dogovaraju i neki drugi kandidati koji žele smijeniti Možemo!. Ono što je interesantno je kako će među sobom odrediti lidera, osobu koja bi mogla biti neki pandan Tomislavu Tomaševiću. Neka istraživanja kažu da je on gotovo siguran i u prvom krugu, ali vrlo vjerojatno u drugom, ako ne u prvom - rekla je.

Zagreb: Okrugli stol na temu "Mediji i medijska pismenost; gdje smo danas" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Božo Skoko kaže da će velike stranke uvijek naći način da se proglase pobjednicima.

- Na kraju izbora uvijek imamo mnogo pobjednika, zato što će uvijek neka od velikih stranaka naći dovoljno razloga da proglasi svoju pobjedu. Međutim, to je potpuno novo preuređenje karata. Osjećamo još uvijek utjecaj predsjedničkih izbora, vidimo rejtinge i određeno nezadovoljstvo s vladajućima, pa onda SDP čak ništa ne čini, a raste im rejting, ali kad su u pitanju lokalni izbori, ne možemo ih gledati isključivo kroz stranačku prizmu - govori Skoko i dodaje: - Obično kada se promatra uspjeh ili neuspjeh velikih stranaka, prije svega mislim na HDZ i SDP, onda se promatra je li je netko izgubio neko svoje ključno uporište, recimo za SDP to je Rijeka, a vidimo da će tamo biti dosta gusto. S druge strane, HDZ stavlja puno karata na Zadar, vidjet ćemo što će se događati u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Smatra da se zagrebačka oporba ujedinjuje.

- Međutim, ono što daje živost ovoj kampanji u Zagrebu je upravo to što su protukandidati gradonačelnika Tomislava Tomaševića shvatili da previše njih ide na ruku Tomaševiću da što lakše pobijedi, možda čak u prvome krugu, i zato će biti nužno da pokušaju stvoriti veliki blok koji bi mogao motivirati birače da glasaju - zaključuje Skoko.

Rovinj: Weekend Media Festival, panel West Wing - Kako savjetovati predsjednika | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Krešimir Macan u ovoj kampanji radi za SDP u Dubrovniku, Makarskoj, Rijeci i Primorsko-Goranskoj županiji, te za župana Kožića u Zagrebačkoj županiji i nezavisnog Mirka Dusparu iz Slavonskog Broda.

- Osjeća se jedan rizik za kandidate koji su uvjetno rečeno favoriti pa ne osvoje mandat u prvom krugu, da postoji mogućnost stvaranja blokova protiv njih. Pa da onda netko tko je bio drugi i tko nije izgledao kao favorit ipak prođe u drugom krugu. Dobar kandidat, prije svega HDZ-a, može dobiti izazivača u drugom krugu kojeg nije očekivao, što nije bio slučaj na prethodnim izborima. Čini se da postoji veća vjerojatnost da će se to sad dogoditi - smatra.