Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz manevarskih tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka...
U GAJNICAMA
DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'
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Iskliznula je s kolosijeka i završila na jumbo plakatu. Svjedoci kažu da je strojovođa vozio malo brže, a u neposrednoj blizini je podvožnjak kojim svakodnevno prolaze pješaci i automobili, kazala nam je čitateljica koja je u subotu ujutro između zagrebačkih naselja Gajnica i Podsuseda snimila iskliznuće lokomotive.
Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz manevarskih tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka.
U događaju nije bilo ozlijeđenih niti je došlo do zastoja u željezničkom prometu. Policijski očevid je u tijeku.
Upit vezano uz događaj poslali smo i HŽ Cargu.
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