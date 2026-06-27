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U GAJNICAMA

DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'

Piše Helena Tkalčević,
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DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'
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Foto: Čitatelj 24sata

Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz manevarskih tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka...

Iskliznula je s kolosijeka i završila na jumbo plakatu. Svjedoci kažu da je strojovođa vozio malo brže, a u neposrednoj blizini je podvožnjak kojim svakodnevno prolaze pješaci i automobili, kazala nam je čitateljica koja je u subotu ujutro između zagrebačkih naselja Gajnica i Podsuseda snimila iskliznuće lokomotive.

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Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz manevarskih tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka. 

U događaju nije bilo ozlijeđenih niti je došlo do zastoja u željezničkom prometu. Policijski očevid je u tijeku.

Upit vezano uz događaj poslali smo i HŽ Cargu.

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