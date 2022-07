London je odobrio projekt izgradnje nove nuklearke

Britanska vlada u srijedu je objavila da je projekt izgradnje nove nuklearne elektrane EPR Sizewell C, čiji je glavni partner EDF (Electricite de France), francuska multinacionalna elektroprivredna tvrtka, dobio zeleno svjetlo ministra energetike Kwasija Kwartenga.

Projekt "uključuje izgradnju nove nuklearne elektrane koja će proizvoditi električnu energiju s niskim udjelom ugljika, da bi se pomoglo" zemlji u postizanju cilja ugljične neutralnosti do 2050. godine, stoji u priopćenju za javnost.

Tvornica će energijom moći opskrbljivati ​​6 milijuna domova.

London je nuklearni razvoj postavio kao jedan od prioriteta svoje energetske strategije, no dio od ukupno 15 reaktora pri kraju je životnog vijeka, a jedina elektrana koja se trenutačno gradi, Hinkley point C je projekt koji podupiru EDF i kineski CGN. Zbog naglog skoka troškova neće biti operabilna do 2027.

Usred krize troškova života potaknute golemim računima za energiju i s obzirom na rat u Ukrajini koji je energetsku neovisnost ponovno stavio u središte pozornosti, Ujedinjeno Kraljevstvo želi ubrzati razvoj nuklearnih elektrana.

Do 2050. planira izgraditi do osam novih reaktora u nekima od svojih osam nuklearnih lokacija. Svrha njihove izgradnje je opskrba tržišta s 25 posto potražnje za električnom energijom.

Sizewell C je projekt elektrane čiju vrijednost britanski tisak procjenjuje na 20 milijarda funta. Čine je dva EPR reaktora snage 3,2 GW, od čega EDF drži 80 posto, a kineski CGN ima ostatak.

