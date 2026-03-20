London SAD-u odobrio korištenje baza za napade na iranske raketne položaje

Britanska vlada u petak je Sjedinjenim Državama odobrila korištenje vojnih baza u Britaniji za izvođenje napada na iranske raketne položaje koji napadaju brodove u Hormuškom tjesnacu.

Britanski ministri sastali su se u petak da bi raspravljali o ratu s Iranom i iranskoj blokadi Hormuškog tjesnaca, prema priopćenju Downing Streeta.

"Potvrdili su da sporazum kojim SAD može koristiti britanske baze u kolektivnoj samoobrani regije uključuje američke obrambene operacije kojima bi se oslabili raketni položaji i sposobnosti za napadanje brodova u Hormuškom tjesnacu", navodi se u priopćenju.

Premijer Keir Starmer ovaj tjedan je rekao da Britanija neće biti uvučena u rat s Iranom. Prvotno je odbacio američki zahtjev za korištenjem britanskih baza za napade na Iran, rekavši da mora biti siguran da je bilo kakva vojna akcija zakonita.

No Starmer je izmijenio svoj stav nakon što je Iran napao britanske saveznike diljem Bliskog istoka, rekavši da SAD može koristiti baze Fairford i Diego Garcia, američko-britanske baze u Indijskom oceanu.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta napao Starmera otkad je počeo sukob, požalivši se da ne čini dovoljno da mu pomogne.