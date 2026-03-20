Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON ŠTO IH JE TRUMP OPRAO

London SAD-u odobrio korištenje baza za napade na iranske raketne položaje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Toby Melville

Britanska vlada u petak je Sjedinjenim Državama odobrila korištenje vojnih baza u Britaniji za izvođenje napada na iranske raketne položaje koji napadaju brodove u Hormuškom tjesnacu.

Britanski ministri sastali su se u petak da bi raspravljali o ratu s Iranom i iranskoj blokadi Hormuškog tjesnaca, prema priopćenju Downing Streeta.

"Potvrdili su da sporazum kojim SAD može koristiti britanske baze u kolektivnoj samoobrani regije uključuje američke obrambene operacije kojima bi se oslabili raketni položaji i sposobnosti za napadanje brodova u Hormuškom tjesnacu", navodi se u priopćenju.

SATELITI, KOORDINATE Putin: 'Prestat ćemo pomagati Iran, ako SAD prestane pomagati Ukrajinu'. SAD odbio
Putin: 'Prestat ćemo pomagati Iran, ako SAD prestane pomagati Ukrajinu'. SAD odbio

Premijer Keir Starmer ovaj tjedan je rekao da Britanija neće biti uvučena u rat s Iranom. Prvotno je odbacio američki zahtjev za korištenjem britanskih baza za napade na Iran, rekavši da mora biti siguran da je bilo kakva vojna akcija zakonita.

No Starmer je izmijenio svoj stav nakon što je Iran napao britanske saveznike diljem Bliskog istoka, rekavši da SAD može koristiti baze Fairford i Diego Garcia, američko-britanske baze u Indijskom oceanu.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta napao Starmera otkad je počeo sukob, požalivši se da ne čini dovoljno da mu pomogne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Britanci odobrili baze za američke bombardere
IZ MINUTE U MINUTU

Britanci odobrili baze za američke bombardere

Iran tvrdi kako su pogodili moćni američki vojni avion, Trumpov ministar rata najavljuje nove i jače udare na Iran, Netanyahu tvrdi da je stanje iranske vojske katastrofalno. A Irancu pokrenuć protuudare
Thompsonova kći Diva Marija prisegnula u vojarni. Stigao i tata pjevač. Pogledajte fotke
SVEČANA PRISEGA

Thompsonova kći Diva Marija prisegnula u vojarni. Stigao i tata pjevač. Pogledajte fotke

Od 800 ročnika za vojni rok, 446 njih prijavilo se dobrovoljno. Među tim dobrovoljcima je i Diva Marija Perković koja vojno rok služi u Požegi. Na svečanu prisegu u petak stigao je i njezin otac Marko Perković Thompson.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026