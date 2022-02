Ovdje je ukopano otprilike 70.000 ljudi i ako netko provali u samo jedan grob, i to još po noći, ustinu je to teško primijetiti. Navečer nikoga nema na groblju, a nema ni kamera, tako da je to povoljna situacija za lopove, sliježe ramenima jedan od radnika na zagrebačkom groblju Miroševec, odakle su prošle godine četiri mladića u nekoliko navrata pljačkali grobove.

Kako su nam ispričali radnici s groblja, do dolaska policije nisu ni znali da se na groblju događa išta sumnjivo niti su primijetili pomaknute nadgrobne ploče na nekim opljačkanim grobnicama.

- Nije bilo uočljivo da je išta dirano niti da je netko micao ploče - ističu. A tijekom prošle godine Miroševec su pohodili drski lopovi. U rujnu su s jednoga groba pomaknuli nadgrobnu ploču pa ušli u grobnicu i nasilno otvorili lijes. S pokojnika su skinuli nakit i dva pozlaćena zuba. Pretpostavlja se da su ukradeno zlato potom prodavali u zlatarnama, a novac dijelili među sobom. Osim što su provaljivali u grobnice, na groblju poviše Dubrave, u razmaku od tri dana, ukrali su torbe s novcem i dokumentima od dvoje ljudi. U prosincu su s jednoga grobnog mjesta iščupali vazu pa pobjegli.

Radnici groblja ističu kako je veliki problem na Miroševcu to što ima jako puno zapuštenih grobnica koje nemaju vlasnike. Neke već dulje stoje s napuknutim ili urušenim pločama. Isto tako, mnoge grobnice još nisu sanirane nakon velikog i razornog zagrebačkog potresa.

Na području zagrebačke Dubrave je ista četvorka pljačkala i crkve, garaže stambenih zgrada, ali i vrtiće. Pljačkama su prouzročili ukupnu materijalnu štetu od nekoliko desetaka tisuća kuna.

Policija ih je uhitila u siječnju, kad su ih tijekom pljačke, s “prstima u pekmezu”, uhvatili stanari zgrade ispred koje su demontirali bakrene klupice. Pozvali su policiju, koja je tad uhitila dvojicu, a kasnije su uspjeli doći i do druga dva mladića. 