Lordan Zafranović: Pali idol i prokockana ostavština

Lordan Zafranović, hrvatski filmski redatelj i scenarist, rođen je 1944. godine u Maslinici na Šolti. Prve dvije godine života proveo je u izbjegličkom logoru El Shatt s majkom i starijim bratom. Diplomirao je brodostrojarstvo na Pomorskoj školi u Splitu 1962., a potom diplomirao studij književnosti i likovne umjetnosti na Pedagoškoj akademiji u Splitu. Režiju je diplomirao 1971. na Filmskoj akademiji u Pragu (FAMU). Od 1960. aktivan je član Kino kluba Split, gdje je snimio 25 amaterskih filmova, od kojih su mnogi nagrađivani. Ostao je upamćen po trilogiji o Drugom svjetskom ratu koja se sastoji od filmova “Okupacija u 26 slika” (1978.), “Pad Italije” (1981.) i “Večernja zvona” (1986). Nastala je u koautorstvu s Mirkom Kovačem. Nakon raspada Jugoslavije napustio je Hrvatsku, navodno zbog toga što ga je Franjo Tuđman napao zbog dokumentarnog filma “Pepeo i krv Jasenovca” (1983.). Na ovogodišnjem FEST-u premijerno je prikazan najnoviji Zafranovićev film, “Zlatni rez 42 – Djeca Kozare”, koji govori o strahotama jasenovačkog logora smrti.