Loš dan u životu Milana Badića: Što mu se još može dogoditi?

Od nesigurnog bauljanja po Sesvetama preko Juričanovog šamaranja do prebjega iz predsjedništva vlastite stranke. Milanu Bandiću u zadnje vrijeme stvarno ne ide

<p>Dovoljan je samo jedan loš dan da najzdraviji čovjek na svijetu ode u ludilo, kazao je Joker u čuvenom Killing Jokeu. A <strong>Milanu Bandiću</strong> se naredalo loših dana. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong>: Bandićevo teturanje u Sesvetama</p><p>Pretvarajmo se na trenutak da se posljednjih nekoliko otužnih mjeseci Bandićevog mandata, od skandala s Adventom do Juričana koji mu se ne skida s vrata, nije dogodilo. Uzmimo samo današnji dan. Današnji loš dan.</p><p>Vidjeli ste već one fotografije i snimke zagrebačkog gradonačelnika dok baulja po gradskom vrtu u Sesvetama. Pojavio se vidno poljuljan, s 45 minuta kašnjenja. Zamućenog pogleda, teturao je dok su ga bliski suradnici držali pod mišicama. Nije održao nikakav govor. Što mu je bilo? Prva i logična pretpostavka jest da je Bandić bio pijan. Ako izgleda kao patka, glasa se kao patka i hoda kao patka, onda vjerojatno jest patka. Štoviše, jedan njegov bliski suradnik nam je rekao da je gradonačelnik nakon predaje izbornih lista otišao na ručak i tamo "probao neku žesticu".</p><p>Ipak, njegova glasnogovornica danas kaže kako se nije osjećao dobro, "no bez obzira na to, nije htio odgoditi svoje obveze". Bandić, pak, dodaje da je zaboravio popiti tabletu za tlak. </p><p>- Možda sam trebao ostati doma, odradio sam koliko sam mogao i vratio se doma, popio tablete i bilo mi je dobro - pojasnio je doslovno poljuljani gradonačelnik i naglasio kako "svatko vidi no što želi vidjeti". </p><p>Nije prošlo ni nekoliko sati od glavinjanja po Sesvetama, a oglasio se<strong> Dario Juričan</strong>. Ne odustaje čovjek.</p><p>Objavio je novo "ljubavno pismo prodavaču magle i sijaču iluzija", u kojem je temeljito razgazio Bandićevu objavu povodom aktualne manifestacije na Trgu bana Jelačića. Iako je gradonačelnik u njoj istaknuo branitelje i proizvođače iz Slavonije, Baranje i Srijema, Juričan je uredno i taksativno nabrojao Bandićeve pajdaše koji su (opet) zauzeli glavni zagrebački trg. Od Josipa Lipara i njegovih štandova, do Pave Baotića, šefa općinske organizacije njegove stranke u Bošnjacima. </p><p>A onda, kao da mu dan nije bio dovoljno loš, Bandiću je izborna leđa okrenulo dvoje članova predsjedništva stranke. </p><p>Anđelko Topolovec, zagorska uzdanica i trostruki politički prebjeg, odlučio je izaći na izbore s <strong>Radimirom Čačićem</strong> i njegovim Reformistima. S njim ide i Marija Puh, također trostruka skakačica. Oboje su ranije godinama bili visokopozicionirani članovi HNS-a, oboje su bili članovi predsjedništva stranke i oboje su prije dvije godine združeno prebjegli kod Milana Bandića. Tu su se ugnijezdili, također u predsjedništvu, i mirovali nešto manje od dvije godine. </p><p>A sada oboje skladno pokazuju srednji prst posrnulom moćniku.</p><p>Dan još nije gotov. Sačekajmo što će se još dogoditi.</p>