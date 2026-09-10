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EVO ŠTO SU IZVUKLI

Loto 6, izvučeni brojevi u 73. kolu. Provjerite svoje listiće

Piše 24sata,
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Loto 6, izvučeni brojevi u 73. kolu. Provjerite svoje listiće
Foto: Hrvatska lutrija
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U ovom kolu nije osvojen glavni jackpot, niti je bilo dobitnika u kategoriji 5+1 pogodak.

U srijedu, 10. rujna 2026. godine, održano je 73. kolo Hrvatske Lutrije – Loto 6, a izvlačenje je emitirano u 20:00 sati na HTV1. U ovom kolu izvučeni su sljedeći brojevi: 2, 10, 11, 14, 24, 44, dodatni broj 41

Joker broj izvučen u ovom kolu je: 149366

Dobitci po kategorijama su sljedeći:
- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: nema dobitnika
- 5 pogodaka: 7 dobitnika, pojedinačni dobitak iznosi 774,02 EUR
- 4 pogotka: 282 dobitnika, pojedinačni dobitak iznosi 11,53 EUR
- 3 pogotka: 4525 dobitnika, pojedinačni dobitak iznosi 1,68 EUR

Važno je istaknuti da u ovom kolu nije osvojen glavni jackpot, niti je bilo dobitnika u kategoriji 5+1 pogodak. Jamčeni jackpot za sljedeće, 74. kolo, iznosi 200.000 EUR.
       

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