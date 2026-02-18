Obavijesti

Loto 7 rezultati 14. kola

Piše 24sata,
Foto: Hrvatska lutrija

Niti u ovom kolu nije pogođena sedmica, a dva sretna dobitnika pogodila su šest brojeva i osvojila po 4766,15 eura

U srijedu 18. veljače održano je izvlačenje 14. kola Lota 7. Izvučeni brojevi ovog kola su:  5, 7, 22, 24, 25, 31 i 33 te dopunski broj 3. Joker broj glasi 835434.

Iduće izvlačenje je u subotu 21. veljače.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

