Loto 7 rezultati 14. kola
U srijedu 18. veljače održano je izvlačenje 14. kola Lota 7. Izvučeni brojevi ovog kola su: 5, 7, 22, 24, 25, 31 i 33 te dopunski broj 3. Joker broj glasi 835434.
Niti u ovom kolu nije pogođena sedmica, a dva sretna dobitnika pogodila su šest brojeva i osvojila po 4766,15 eura.
Iduće izvlačenje je u subotu 21. veljače.
