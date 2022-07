Lova iz EU stiže, a građani i načelnici teško se odriču općina

Hrvatska mora provesti reforme kako bi primala tranše novca iz EU za Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Hrvatskoj je na raspolaganju čak 48 milijardi kuna do 2026. godine. Već smo povukli više od 1,5 milijardi eura, a da bismo dobili novu tranšu od 700 milijuna eura do kraja ove godine, trebalo je provesti i reformu lokalne uprave. Odnosno, točnije, predložiti zakonska rješenja koja bi je omogućila. Hrvatska ima 428 općina, 127 gradova i 20 županija, a sva istraživanja pokazuju da to nije ni efikasno ni racionalno na 3,8 milijuna stanovnika.