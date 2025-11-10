Obavijesti

TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Lovac (73) ciljao zeca pa upucao drugog lovca (68) blizu Zadra

Piše Ivan Štengl,
Lovac (73) ciljao zeca pa upucao drugog lovca (68) blizu Zadra
Ozlijeđeni muškarac je u zadarskoj bolnici, tamo su mu utvrdili teške tjelesne ozljede

Zadarska policija provela je istragu nad 73-godišnjim hrvatskim državljanom nakon što je teško ranio drugog muškarca tijekom lova u mjestu Briševo blizu Zadra.

- Muškarca se sumnjiči da je u nedjelju, 09. studenog oko 08.45 sati na području mjesta Briševo, tijekom lova ispalio jedan hitac u namjeri da ustrijeli divljač (zec), a da se pri tom nije uvjerio da pucanje može izvršiti na siguran način u odnosu za druge sudionike lova,  kojom prilikom je došlo do ranjavanja 68-godišnjeg lovca u predjelu nogu - navodi policija.

Ozlijeđeni muškarac je u zadarskoj bolnici, tamo su mu utvrdili teške tjelesne ozljede.

- Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 73-godišnjaka se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom - zaključuju.
 

