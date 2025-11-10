Lovac (73) ciljao zeca pa upucao drugog lovca (68) blizu Zadra

Zadarska policija provela je istragu nad 73-godišnjim hrvatskim državljanom nakon što je teško ranio drugog muškarca tijekom lova u mjestu Briševo blizu Zadra.

- Muškarca se sumnjiči da je u nedjelju, 09. studenog oko 08.45 sati na području mjesta Briševo, tijekom lova ispalio jedan hitac u namjeri da ustrijeli divljač (zec), a da se pri tom nije uvjerio da pucanje može izvršiti na siguran način u odnosu za druge sudionike lova, kojom prilikom je došlo do ranjavanja 68-godišnjeg lovca u predjelu nogu - navodi policija.

Ozlijeđeni muškarac je u zadarskoj bolnici, tamo su mu utvrdili teške tjelesne ozljede.

- Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 73-godišnjaka se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom - zaključuju.

