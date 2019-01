Lovac Drago (60) pobjegao iz ralja medvjedice: 'Dobro sam'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Drago je član rakovičkog Lovačkog društva “Medvjed”, a prošlu subotu gostovao je u lovu na divlje svinje na području Ogulina. S kolegama lovcima tog se prijepodneva kretao lovištem Bukovača, između Ogulina i Vrbovskog. Odjednom se oči u oči susreo s medvjedicom. Životinja je bila sa svojim mladunčem. Zato je u Dragi odmah vidjela prijetnju. Kako nam je ispričao jedan lovac, medvjedicu su u šumi tjerali lovački psi, a Drago joj se igrom slučaja našao na putu.

- Medvjedica nije imala kuda i napala je Dragu. On je prvo jedan hitac iz puške ispalio u zrak, no ona se na to nije ni trznula. Odmah ga je napala - govori lovac.

Medvjedica se potom, dodaje, propela na stražnje noge, udarila Dragu šapom i srušila ga. Drago je pao na leđa, a životinja ga je ugrizla za nogu.

Lovac dodaje kako je Drago tijekom borbe uspio ispaliti dva hica u medvjedicu, no ona je i nakon toga šapom zamahnula prema njegovoj glavi.

- Da se obrani od napada, Drago joj je gurnuo ruku u zube. Na njegovu sreću, medvjedica je tad klonula, izdahnula i pala na njega. Da je bila još milisekundu živa, rastrgala bi ga - ispričao nam je lovac. Drago je, dodaje, imao sreće, jer se ovakav bliski susret s medvjedom dogodi jednom u milijun puta, a da čovjek preživi. Izbezumljeno mladunče pobjeglo je u šumu bez mame, a Drago je završio u bolnici. Dobro se oporavlja i uskoro bi mogao kući. Ozlijeđene su mu noge i ruke.

- Zbrinuli smo pacijenta koji je u sukobu s medvjedom lakše ozlijeđen, ima dva ugriza u ruku i lijevu nogu. Ozljede su mu sanirali, pacijent je dobro, a zadržali su ga na daljnjem promatranju - rekao je Ervin Jančić, ravnatelj Opće bolnice Karlovac. S rane pacijenta izuzeli su uzorak za analizu zbog mogućnosti bjesnoće kod životinja, a primio je i preventivno cjepivo.

Strvinu medvjedice stručnjaci će odvesti u Zagreb, gdje će je dalje testirati.

Vodeći hrvatski stručnjak za velike zvijeri i profesor s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, dr. Đuro Huber, objašnjava da će medvjed napasti čovjeka isključivo ako se osjeća ugroženo, preplašeno ili iznenađeno. Medvjedu, kaže Huber, prva ideja nije napasti. Savjetuje da je, kako biste se obranili od napada medvjeda, najbitnije ne iznenaditi životinju.

- U kretanju se ne smije biti pretih, pogotovo ako je teren nepregledan, što je kod nas često. U nacionalnim parkovima postoji jasan propis da ljudi dok hodaju moraju imati zvončić na naprtnjači. Poželjno je razgovarati ili fućkati - savjetuje Huber te ističe da medvjedice napadaju i ako su s mladima jer osjećaju da su oni ugroženi i žele ih zaštititi. Osim toga, medvjedi napadaju ako su prethodno ranjeni. Huber tvrdi da će mladunče ove medvjedice sigurno preživjeti bez mame.

- Šteta što je ostao sam, ali ako je bio s njom, znači da ima oko godinu dana. Ovogodišnji mladunci još ne bi bili vani nego u brlogu. Od majke se obično odvoje s godinu i četiri ili pet mjeseci. On više ne ovisi puno o njoj, ne siše puno mlijeka pa nije veliki problem, iako bi mu sigurno bilo bolje s njom. Da je medvjedica imala ovogodišnjeg mladunca, on bi sigurno uginuo sam - kaže Huber. Ovom stručnjaku je jako žao što medvjedi imaju sve manje mira u svojim prirodnim staništima. Zime su kraće, snijega je manje, a sve se više i gradi.

- Kumulativno je sve skupa loše - zaključuje dr. Huber.