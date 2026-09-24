Lovački avioni ponovno u akciji: Evo kada ih možete čuti

Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila letjet će u petak, 25. rujna, od 9 do 11 sati, a tijekom aktivnosti moguće je kratkotrajno pojačanje buke. Letovi će se odvijati na području čak devet županija – Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke.

Avioni će letjeti na visini većoj od 10.000 metara, uz pridržavanje svih propisanih sigurnosnih mjera.

Iz HRZ-a naglašavaju kako se sve letačke aktivnosti provode unutar propisanih zona i u skladu s pravilima koja reguliraju korištenje zračnog prostora Republike Hrvatske.

Građane se upozorava na moguću kratkotrajnu pojačanu buku tijekom jutarnjih sati.