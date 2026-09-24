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Lovački avioni ponovno u akciji: Evo kada ih možete čuti

Piše Ivan Jukić,
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Lovački avioni ponovno u akciji: Evo kada ih možete čuti
Zagreb: Generalna proba svečanog vojnog mimohoda - zračne snage | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Hrvatsko ratno zrakoplovstvo najavilo je redovite letačke aktivnosti lovačkih aviona

Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila letjet će u petak, 25. rujna, od 9 do 11 sati, a tijekom aktivnosti moguće je kratkotrajno pojačanje buke. Letovi će se odvijati na području čak devet županija – Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke.

Avioni će letjeti na visini većoj od 10.000 metara, uz pridržavanje svih propisanih sigurnosnih mjera.

Iz HRZ-a naglašavaju kako se sve letačke aktivnosti provode unutar propisanih zona i u skladu s pravilima koja reguliraju korištenje zračnog prostora Republike Hrvatske.

Građane se upozorava na moguću kratkotrajnu pojačanu buku tijekom jutarnjih sati.

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