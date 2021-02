Ivica Lovrić, bliski suradnik Milana Bandića u emisiji 24sata otkrio je kako je s pokojnim gradonačelnikom posljednji put razgovarao u petak, dan prije njegove smrti o nadolazećim izborima. Također, Lovrić je uvjeren da bi Milan Bandić tako i po sedmi put postao gradonačelnikom Zagreba.

- Teško je govoriti o gradonačelnikovim uspjesima, radije bih o činjenicama. Biti čak 21 godinu na čelu glavnog grada države, nije mala stvar. Biti biran i pobijediti šest puta za zagrebačkog gradonačelnika sigurno nije slučajno. Bez obzira na kritike da Milan Bandić nije imao kvalitetu, on je bio sjajan političar i to je činjenica. Njegova djela govore sve, a Zagreb je postao, što se tiče visine prihoda, stope zaposlenosti i obrazovnog standarda daleko iznad prosjeka Hrvatske. Primjerice, od 439 odgojno-obrazovnih objekata koji su se izgradili u posljednjih 40-ak godine, barem jedna trećina sagrađena je za vrijeme Milana Bandića, i to sve govori o njemu i njegovom radu. A što se kritika tiče, ljudi nemaju što drugo nego razbacivati se negativnostima i neistinama kada je netko uspješan. Bio je oslobođen u prvom sudskom procesu, a siguran sam da bi i u ovom drugom, čiju presudu neće dočekati - odlučan je bio Lovrić.

- On je otišao kao čovjek koji nikad nije izgubio na zagrebačkim izborima i jako mi je žao što taj uspjeh nije uspio ponoviti i ove godine jer sam siguran bi pobijedio - kazao je njegov bivši suradnik.

Lovrić je optimističan u vezi rada gradske skupštine te Bandićeve Stranke rada i solidarnosti.

- Uvjeren sam da će Zagreb funkcionirati i bez Milana Bandića, iako bi nam bilo puno lakše da je on među nama. No, s obzirom da nije, hijerarhija odgovornosti vodit će ovaj grad, a to je njegova zamjenica Jelena Pavičić-Vukičević. Također, i svi zaposleni u Gradskoj upravi, radit će svoj posao jer su profesionalci. Sjetimo se i kad je gradonačelnik jedno vrijeme bio u bolnici, ni tad uprava nije stala s radom, pa tako neće niti sad - jasan je Lovrić.