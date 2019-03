Lovrinčević na suđenju Kalmeti: Sapunar je jedinstven

Ispitivanjem Marija Lovrinčevića, bivšeg člana Uprave Hrvatskih autocesta (HAC), koji je ustvrdio da je nekadašnji financijski direktor HAC-a Josip Sapunar ''jedinstven primjer jer se iz pritvora vratio za člana uprave za financije'', u ponedjeljak je na Županijskom sudu nastavljeno suđenje bivšem ministru mora, prometa i infrastrukture Božidaru Kalmeti i njegovim suradnicima za izvlačenje novca iz cestarskih poduzeća i štetu ministarstvu prometa naručivanjem promotivnog filma ''Prometna renesansa Hrvatske''.

Lovrinčević je na početku ispitivanja naglasio da u potpunosti ostaje pri ranijem iskazu te kako je tijekom svog rada u HAC-u bio ''u potpunosti predan poslu i realizaciji ciljeva najvećeg hrvatskog infrastrukturnog pothvata''.

''Svi moji postupci su bili sukladni pravilnicima društva i zakonima Republike Hrvatske. Nikada nisam tražio ili primio mito niti bio dio društva u kojem je netko dao ili dobio mito. Da nije tako, sigurno bi bar jedan svjedok to natuknuo'', kazao je Lovrinčević.

Iskazujući na okolnost svojih odnosa sa Sapunarom, Lovrinčević je izjavio da je bivši financijski direktor HAC-a bio ''sveprisutan''.

''Lavina se dokotrljala do Sapunara 2011. te je završio u pritvoru zbog Fimi medie. Ali, on nije morao otići iz HAC-a. On je jedinstveni primjer jer se iz pritvora vratio za člana uprave za financije. Državno odvjetništvo je u to doba druge ljude držalo u pritvoru zbog mogućnosti ponavljanja djela. Svi koji bi završili u pritvoru morali su dati ostavku i moliti boga da ih puste. Međutim, odvjetništvu nije smetalo da je Sapunar ostao na mjestu člana uprave za financije. Naravno, kad je i u tom slučaju i sklopio nagodbu, a svi znamo da je jedini on u HAC-u podilazio Barišiću koji ga je i spasio od smjene kada se već spakirao'', kazao je.

Lovrinčević je dodao kako je ''nakon što mu je postala jasna konstanta Sapunar'' morao kao član uprave HAC-a raditi s njim.

Sapunarova kombinatorika

''Nekoliko puta mi je kroz šalu natuknuo kako se priča da su mi izvođači radova kupili stan, što sam shvatio kao prijetnju od mogućih glasina koje bi on širio. Pozvao sam ga u stan te mu dao do znanja da je stan kupljen na krediti i da radije otplaćujem kredit nego plaćam stanarinu. Mislio sam da je time problematika stana vezano za Sapunarovu kombinatoriku riješena. Međutim, moja procjena je očito bila loša. Sapunar je tu činjenicu iskoristio na način koji nisam mogao niti zamisliti. Njegova izjava da je u mom stanu Prskalu i meni donio mito je monstruozna i meni nepojmljiva laž. Ovo mu je očito trebalo kako bi postupak davanja mita učinio uvjerljivijim. Tako nešto samo njemu može pasti na pamet'', izjavio je Lovrinčević.

Pritom je dodao kako je ''neosporno da je Strabag nešto plaćao Remorkeru'', ali da ne zna što.

Uz Lovrinčevića i Kalmetu, koji otpočetka odbacuje optužbe i tvrdi da je žrtva političkog progona, optužnicom su obuhvaćeni i njegovi najbliži suradnici iz ministarstva – bivši državni tajnik te predsjednik Nadzornog odbora HAC-a Zdravko Livaković te državni tajnik Milivoj Mikulić koji je također bio u upravi HAC-a. U optužnici se spominje i bivši čelnik HAC-a i Hrvatskih cesta (HC) Stjepko Boban, čelnici građevinskih tvrtki Damir Kezel, Miroslav Bunić i Petar Pečin te ljudi iz HAC-a i HC-a Jurica Prskalo i Sandro Vukelić.

Nekadašnji financijski direktor HAC-a Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro. Nagodbu s tužiteljstvom, nakon priznanja optužbi, postigao je i bivši direktor u Viaduktu Ivan Berket.

Drugi krak afere Remorker proširio se na Hrvatsku gospodarsku komoru i njenog dugogodišnjeg čelnika Nadana Vidoševića.