Lucia i umjetnici skupljaju novac za Petrovu: 'Slike mladih mama nakon potresa su me potresle'

Lucia je spojila svoju želju da pomogne bolnici stradaloj u potresu u kojoj se i sama rodila s umjetnošću u kojoj je cijeli život, pa je tako nastala 'Autori za Petrovu', humanitarna akcija koja se bazira na umjetničkoj lutriji

<p>Poznato je kako su Hrvati najujedinjeniji kada je najpotrebnije, pogotovo kada je riječ o humanitarnim akcijama. 20. svibnja je tako započela jedna jako zanimljiva "umjetnička" humanitarna akcija pod nazivom "Autori za Petrovu" za koju su hrvatski likovni umjetnici donirali svoja djela u svrhu prikupljanja financijskih sredstava za pomoć sanacije Petrove bolnice od posljedica potresa.</p><p>Iza akcije stoji <strong>Lucia Jerič</strong>, djevojka koja se nedavno vratila u Hrvatsku iz Rima s magisterija managementa umjetnosti i kulture, a koja je na ideju o cijeloj priči došla tijekom pandemije koronavirusa i nakon potresa. Prvo je iz razonode, ali i ljubavi prema umjetnosti pokrenula Instagramsku stranicu "<a href="https://www.instagram.com/quarartime/" target="_blank">QuarARTime</a>" na kojoj je, potaknuta znanstvenim istraživanjem kako gledanje u umjetnine podiže raspoloženje, svakodnevno dijelila umjetnička djela kako bi unijela dašak pozitive u ova čudna, virusom i karantenom obilježena vremena, a zatim je potaknuta potresom te potresnim fotografijama mama i beba iz Petrove bolnice osmislila ovu humanitarnu akciju.</p><p>Spojila je tako svoju želju da pomogne bolnici stradaloj u potresu u kojoj se i sama rodila s umjetnošću u kojoj je cijeli život, tako je nastala "Autori za Petrovu", humanitarna akcija koja se bazira na umjetničkoj lutriji.</p><p>- Na ideju sam došla za vrijeme rada od doma, u slobodnim trenucima od organiziranja događaja u povodu Predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije. Zapravo su me za pomoć Petrovoj bolnici najviše potaknule fotografije mladih majki na dan potresa - moram priznati da mi je taj prizor bio potresan. Osim toga, i sama sam rođena u Petrovoj, a i nekoliko prijateljica su trenutno trudne, tako da je to kod mene bila jako emotivna odluka, donesena i prije nego što su se pokrenule ostale akcije za obnovu bolnice -objašnjava Zagrepčanka koja naglašava da je humanitarnu notu akcije od prvog trenutka željela povezati s nekom svojom strašću, a to je upravo umjetnost.</p><p>Sama akcija koncipirana je na način da putem donacije u minimalnom iznosu od 300 kn dobivate priliku osvojiti jednu od umjetnina među kojima se mogu pronaći i ulja na platnu, skulpture, crteži, digitalni printevi itd. Akciji su se odazvali hrvatski etablirani autori poput <strong>Stipe Nobila, Vatroslava Kuliša, Tisje Kljaković Braić, Roberte Vilić, Koraljke Kovač, Pauline Jazvić,</strong> kao i mladi autori od kojih su neki još studenti Akademije.<strong> Jelena Bando, Nikica Jurković, Marija Koruga, Valentina Supanz Marinić, Bianka Garčević, Laura Brcković, Nikola Grabovac</strong> samo su neki od uspješne mlađe ekipe koji su odlučili doprinijeti humanitarnoj akciji "Autori za Petrovu" svojim šarolikim djelima do kojih su, neki od njih, teže došli obzirom na, u potresu stradale, ateljee i prostore Akademije.</p><p>Za akciju se prvotno okupilo tridesetak doniranih djela, ali su se i drugi umjetnici naknadno odlučili priključiti akciji tako da se broj autorskih donacija povećao što znači da su i veće šanse za osvojiti jednu od umjetnina. Dakle, svatko tko sudjeluje ima priliku osvojiti jednu od vrijednih umjetnina kao uspomenu na učinjeno dobro djelo.</p><p>- Da budem iskrena, nisam očekivala tako dobru reakciju! Ali sam jako zadovoljna, nadam se da ćemo uspjeti opravdati očekivanja. I nadam se da će se Petrova dostojno moći obnoviti, neovisno o prikupljenom iznosu - dodaje.</p><p>Nakon što uplatite svoju donaciju, pošaljete mail sa svojim podatcima, ili ispunite obrazac na službenoj stranici akcije i dobivate svoj broj koji ulazi u bubanj za izvlačenje, sad već više od četrdeset prikupljenih umjetničkih djela. Tako za 300 kuna možete osvojiti slike i djela koja su mnogostruko vrjednija od onog što ste uplatili. No umjetnine su ovdje samo kao dodatni stimulans jer je naravno glavna poanta svega donirati za Petrovu bolnicu za koju mnoge od nas vežu uspomene.<strong> Akcija traje do 27. lipnja</strong> nakon čega slijedi izvlačenje, a donirati se naravno može i veći iznos od onog potrebnog za ulazak "u bubanj".</p><p>Među umjetnicima koji su donirali svoja djela ima i etabliranih umjetničkih imena, ali i studenata Likovne akademije čije vrijeme tek dolazi. Tako sudjelujući u ovoj hvalevrijednoj akciji možete osvojiti djela Ranka Ajdinovića, Stjepana Jukića, Tisje Kljaković Braić, Stipe Nobila, Agate Lučić, Apolonije Lučić, Roberte Vilić, Vatroslava Kuliša, Aleksandra Bezinovića, Koraljke Kovač, Sebastijana Dračića, Pauline Jazvić, Branke Riđički, Nenada Voriha, Dorice Matjan, Bianke Garčević, Marije Koruge, Ene Čuček, Vedrane Dević, Nikice Jurkovića, Jelene Bando, Nikole Grabovca, Lava Paripovića, Lorene Almaši, Laure Brcković, Valentine Supanz Marinić, Petre Lidie Ševeljević, Martine Ištvan, Tina Samaržije, Dominika Vukovića, Mije Matijević, Zoltana Novaka, Vladimira Vrljića Ankina i Abela Brčića. Svi se radovi mogu pogledati na stranici <a href="https://www.autorizapetrovu.com/" target="_blank">www.autorizapetrovu.com </a>koja je postala i mjesto virtualne online izložbe navedenih umjetnika.

Najvažniji dio je da se uplate za akciju 'Autori za Petrovu' mogu se izvršiti na IBAN HR5323400093510978683 za što je otvoren račun za posebne namjene. Po izvršenoj uplati, donatori ostavljaju svoje kontakt podatke kako bi sudjelovali u izvlačenju. Podatci se mogu ostaviti ili na samom webu <a href="https://www.autorizapetrovu.com/" target="_blank">www.autorizapetrovu.com</a> ili na mailu<a href="http://autorizapetrovu@gmail.com"> autorizapetrovu@gmail.com</a>.