Luda priča s Raba: Šefica nas vodi u Panamu. Sve je krenulo iz fore s videom na TikToku...

U moru crne kronike, loših priča u ljetnoj sezoni, neprimjerenih šefova koji nerijetko iskorištavaju radnike, donosimo jednu zaista neuobičajenu, pozitivnu i hvalevrijednu s Raba, koja ulijeva vjeru u čovječnost, solidarnost i nesebičnost. Naime, radi se o ekipi radnika i njihovoj šefici Jasmini Javoran, koja sa suprugom Marinom vodi popularni beach bar Banova Villa, smješten uz samu šetnicu rapske obale, koji tijekom turističke sezone, točnije od Uskrsa do sredine listopada, već dugih 27 godina ugošćuje mnogobrojne turiste i lokalce.

Riječ je o beach baru poznatom po raznovrsnoj ponudi pića i jela od domaćih, zdravih namirnica u kojem rade i studenti 'sezonci', od kojih neki i već nekoliko godina za redom. Atmosfera je ugodna, hrana ukusna, osoblje vrijedno i uljudno, a hvale vrijedna je i šefica. Dokazala je ona to, kažu, na mnoge načine, od kojih je zadnji u nizu - putovanje za cijelu ekipu u Panamu!

- Jedan sam od studenata koji su ovdje već treću godinu u nizu. Inače vodim službeni Tik Tok profil lokala gdje smo postavili trend video u kojem smo šefici iz šale postavili pitanje - koliko pregleda i likeova da nas odvedete u Panamu na team building? Odgovorila je - 300 tisuća pregleda, 45 tisuća likeova i Kristijan Iličić mora komentirati. Činila mi se to nemoguća misija, no objavio sam prepisku i tagirao Iličića. Na naše veliko iznenađenje objava je već sutra, u samo 24 sata, prikupila sve navedeno, a u dva dana cifra se popela na čak pola milijuna pregleda! Naravno, puno je pomoglo što nas je Kristijan podržao, šerao na svojim face i Instagram profilima te čak komentirao i u konačnici čestitao na uspjehu. Neizmjerno mu hvala! U šoku smo, presretni i još uvijek u nevjerici - kaže inicijator objave Nikola Tadić, zahvalan najvećem regionalnom travel bloggeru, koji je proputovao sve države svijeta i pomogao im u ostvarenju naizgled nemoguće 'misije'.

Šefici nije bilo dobro, ha, ha, ha

Dokaz su odmah odnijeli šefici koja se u tom trenu nalazila na plaži.

- Nije joj bilo dobro - šali se Nikola, naglašavajući kako je već idući dan, kako je i obećala, savjesna šefica kupila karte za 11 od ukupno 17 djelatnika, budući da im se njih 6, zbog fakulteta i privatnih obaveza, neće moći pridružiti.

- To je jedna vesela ekipa, stalno zbijaju neke šale, a kada su me pitali za put u Panamu, nasumično sam rekla neki ludi broj za koji sam mislila da nema šanse da se dogodi. Iskreno, bila sam u čudu kada su mi drugi dan predočili dokaz, a kad sam vidjela da se javio i Iličić, ushićenje je kod svih bilo na vrhuncu. Malo je reći da smo svi bili u šoku. Oni nisu bili sigurni što ću ja sad, no ja i suprug smo ljudi od riječi i drago mi je da jednoj tako kreativnoj, mladoj ekipi mogu priuštiti to putovanje - kaže Jasmina, ujedno vlasnica jedinog vegansko/vegetarijanskog restorana Cape Fronte na Rabu, kojeg su supružnici razvili u doba korone i koji svojom kvalitetom jela rađenih od zdravih, domaćih namirnica iznenađuju posjetioce koji ne očekuju takav vrhunski restoran zdrave hrane u jednom tako malom mjestu.

Nismo se nadali da će nam odmah dati karte

Vesela ekipa jedva čeka putovanje i doček Nove godine preko bare gdje će, zajedno sa šefovima, provesti dva tjedna.

- Nismo se nadali da će nam baš odmah biti uručene karte, ipak se radi o povećoj cifri, ali s druge strane nas ne čudi jer to su stvarno ljudi od riječi - potvrđuje Nikola dodajući da ovo nije prvi put da ekipa zajedno ide na team building u inozemstvo.

- Prošle godine svi zajedno bili smo na Filipinima gdje su nam se pridružili Jasmina i Marin, ali svi o svom trošku. Ove godine put je na teret gazdi što je apsolutni bonus. Jedva čekamo, hvala im od srca - sretna je vrijedna mlada ekipa Banove Ville koja ima šeficu za pet.

