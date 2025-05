Luda životna priča dožupana iz redova Roma: 'Promijenio sam prezime da mogu naći posao'

Elvis Kralj je u utorak došao u svoj novi ured, na novo radno mjesto zamjenika župana Međimurske županije iz redova romske nacionalne manjine. Već drugi dan, u ured su mu dolazili građani, telefon ne prestaje zvoniti, a on je odvojio 15-ak minuta za nas.

- Odrastao sam u romskom naselju kod Pribislavca. Tamo sam išao u školu, završio sam i srednju školu za profesionalnog vozača. Krenuo sam tražiti posao, pisao sam prijavnice, pješke sam obišao cijelu županiju, ali za mene posla nije bilo. Kasnije sam saznao da je to zato što se prezivam Oršuš. Onda sam promijenio prezime u Kralj i odmah su me zvali na razgovor za posao. Pitali su me otkud su moji, ja sam slagao da su iz Crne Gore. Nadao sam se da neće shvatiti, da ću imati posao, zarađivati za obitelj. I dali su mi trasu kroz Međimurje. Jedan dan se jedan moj kolega vozio sa mnom u kamionu, i prolazili smo kroz moje naselje. Moji Romi su me odmah prepoznali, još sam s njima na romskom porazgovarao. Objasnio sam kolegi sve i zamolio ga da ne kaže nikome da zna da sam Rom. No naravno da je rekao, i već sutradan su me zvali iz ureda da mi kažu da više nemaju potrebu zamnom kao radnikom. Nisu rekli zašto, samo je to, eto, tako - priča nam Kralj.

Foto: privatna arhiva

Ima dvoje djece, u braku je sa suprugom Snježanom već 24 godine, a njih dvoje su i udomitelji. Upoznali su se u selu u kojem su odrasli. Kad je naglo ostao bez posla, sreo je svoju učiteljicu iz škole. Sve joj je ispričao, a ona ga je pitala zašto ne bi došao raditi u školu kao pomoćnik za djecu romske pripadnosti.

- Tamo sam bio 23 godine. U istoj školi koju sam pohađao. Obožavam taj posao, radio sam s predškolskom djecom, s djecom u razrednoj nastavi. Ovdje smo imali problem toga da djeca nemaju naviku ići u školu, odlaze ranije s nastave, prekidaju školovanje. Tu je i veliki problem siromaštvo pa odlaze iz škole da čuvaju braću i sestre dok roditelji rade ili i sami rade. Ja sam dolazio po njih, od kuće do kuće, objašnjavao zašto je važno obrazovanje, škola, vodio ih u školu. I uspio sam, sad se stvorila navika odlaska u školu - govori ponosno.

Foto: privatna arhiva

Na njega su jako utjecali nastavnici, s kojima je kasnije i radio.

- Bodrili su me, imali su strpljenja i razumijevanja, naučili su me kako da se izborim za sebe i da se borim za sebe kroz obrazovanje. Puno im dugujem - govori.

A zašto je baš izabrao prezime 'Kralj'?

- Kolege iz razreda su me odmah u prvom razredu srednje škole zbog mog prezimena Oršuš prozvali Orki. I taj nadimak nisam volio jer me podsjećao na kita, na orku. Nakon mnogo negodovanja s moje strane, obećali su da će smisliti novi. Sa mnom je u razred išao Radovan Šarić, koji danas gradi život i uspješan posao u Kanadi. Na njega su se namjerili stariji učenici i, nažalost, istukli su ga. Kada sam bio tinejdžer, svađe i tučnjave u školi nisu bile neka drama. Stariji učenici bi se uvijek namjerili na mlađe, pogotovo Rome, a ako si znao uzvratiti, onda bi bio frajer. Kada sam saznao što se dogodilo Radovanu, nije mi bilo svejedno. Radovan mi je bio poput brata. Sudbina je htjela da sam tog dana sjedio kraj prozora, kada sam na školskom dvorištu uočio jednog od Radovanovih napadača. Skočio sam impulzivno kroz prozor i poletio prema njemu, nastala je tučnjava. Nema šale s mojim prijateljima. Poslije toga su mi svi govorili: ‘Koji si ti kralj, baš si mu pokazao!’. Tako me počeo pratiti novi nadimak, jedini koji mi se sviđao. Kasnije, kada sam mijenjao prezime, odabrao sam taj nadimak da me i službeno prati kroz život - objašnjava.

Foto: privatna arhiva

Inače, kako je objasnio za portal emedjimurje, imao je i nadimak T.J., po liku zavodnika iz popularne serije 'Santa Barbara', ali taj nadimak nije volio.

Kroz godine rada i zalaganja za Rome, došao je do toga da ga izaberu kao zamjenika župana.

- Trebamo puno toga promijeniti, napravio sam popis svih problema u romskom naselju. Još uvijek su stambeni uvjeti loši, još uvijek naši Romi žive u teškom stanju. Nagomilali su se problemi, prostorno smo ograničeni, romska naselja se nemaju gdje širiti pa ni mlade romske obitelji nemaju perspektivu za rješavanje stambenih pitanja. S druge strane, komunalno uređenje je jako zaostalo, pogotovo u dijelu naselja gdje se legalno naselje proširilo, a lokalne jedinice nisu osigurale struju, vodu, osnovne uvjete. Jako je zabrinjavajuće da su priključci za struju takvi da stari dio naselja, posuđuje novom dijelu, i to na način da su prošireni kablovi, tehnički neispravni, kao paukova mreža, vise iznad glava djece. Moramo pod hitno naći rješenje za to. U 21. stoljeću imate školsku djecu koja pišu zadaću bez struje, ne mogu čitati navečer, to je jako žalosno - govori Kralj.

Poziva i medije da dođu, da upoznaju romsku kulturu, vide uvjete života.

- Morate doći i vidjeti ovo, jednostavno nije tako kako ljudi misle. Izolirani smo pomalo, a to je nepravedno - zaključuje.