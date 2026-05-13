Obišli smo zagrebačke tržnice na kojima se prodaju prve trešnje. Cijena im je od 10 do 15 eura po kilogramu, a 2015. koštale su između 2 i 4,50 eura
LUDE CIJENE Kila trešanja kao kilogram mlade janjetine: 'Ha, sve je skupo. Tko želi, kupit će'
Mi nabavljamo trešnje od domaćih OPG-a iz okolice Zadra. Mi ih nabavimo za 11 eura, a evo, vidite, prodajemo za 12. Slabo se to isplati, a skupe su. Ipak, ljudi ih i dalje kupuju, kaže nam prodavač s tržnice Kvatrić, jedne od pet zagrebačkih tržnica koje smo u utorak obišli kako bismo provjerili ovogodišnje cijene trešanja.
