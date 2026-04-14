LUDE CIJENE NAJMA Čak 300 eura za 12 kvadrata u Zagrebu: 'Brzo to plane. Iznajmljeno je'
'Stan je odmah bio iznajmljen. Brzo to plane' - rekla nam je jedna žena koja je iznajmljivala stan od 12 kvadrata na Trnju za 300 eura. Stan ima sve nužno za život. Krevet, kuhinju i kupaonu. U tih 12 kvadrata najmodavci su uspjeli 'ugurati' i stol.
Kako su nam se rijetki stanodavci javljali na pozive, odlučili smo stanove razgledati i agencijama. Prvo smo pogledali stan u Svetoj Klari. Stan se prostire na 41 kvadrata ima spremište i parkirno mjesto. Visina najamnine je 800 eura te stanodavci traže polog u visini jedne mjesečne najamnine. Pričuvu plaćaju vlasnici te prijavljuju najmoprimca te potpisuju ugovor o najmu. Stan je malen, ali ima sve u njemu. Opremljen je u potpunosti. Primijetili smo da bi ovaj stan bio idealan za nekog tko vozi auto jer bi bilo malo izazovno kretati se javnim prijevozom.
Drugi stan, s istom agencijom, pogledali smo na zagrebačkom Trnju. Ima 38 kvadrata te se iznajmljuje za 600 eura. Lokacija je super, ali stan nije bio u najboljem stanju. Na samom ulazu u zgradu dočekao nas je nepoznat čovjek koji nam je odmah krenuo pričati o deložiranom stanju u prizemlju. Popeli smo se dva kata po stepenicama i ušli u stan.
Bilo je vidno da stan nije dugo obnavljan. Također je bilo vidljivo da su u njemu prije živjeli studenti.
Dnevna soba je najveća prostorija. Kuhinja je definitivno bila najskromnija prostorija. Ima ono najosnovnije, osim pećnice. Umjesto pećnice nalazi se apart sličan mikrovalnoj.
"Iznajmljeno je već", "nažalost stan nije dostupan za razgledavanje", "ne odgovara mi to vrijeme da ga dođete razgledat", bile su najčešće rečenice s kojima smo se susreli u ovoj potrazi. No, nismo odustali od javljanja na oglasnike i na objave na društvenim mrežama.
Raspitali smo se i za stan u centru Zagreba, u Draškovićevoj. Stan ima 40 kvadrata, a mjesečni najam košta čak 1000 eura. Parkirno mjesto uz stan ne dolazi, a u blizini je jedino javni naplatni parking, i to u prvoj zoni. Ako imate auto, i ne bi bilo baš isplativo. Lokacija stana je jako dobro povezana javnim prijevozom. U blizini su i trgovine, pekarnice, škola, vrtić i sve što bi vam moglo zatrebati.
U cijenu nisu uključene ni režije pa bi, ističe stanodavac, to bilo još dodatnih 150 eura. Osim toga, najmodavac stan iznajmljuje isključivo jednoj zaposlenoj osobi ili zaposlenom paru. Polog je u visini jedne mjesečne najamnine. U tih 40 kvadrata za tisuću eura stalo je sve što trebate. Prostorije su dobro opremljene, ugodne i svijetle. Kuhinja ima osnovno, pećnicu, napu i dovoljno ormarića. U dnevnoj sobi su, osim osnovne opreme, televizija i klima uređaj.
Spavaća soba ima bračni krevet, ormar i zavjese. Međutim, pokraj kreveta nema noćnih ormarića, za koje i ne bi bilo mjesta, pa je iznad kreveta jedna manja polica. WC je manji, ali lijepo uređen. Ima perilicu za rublje i sušilicu, ali nema prozora. Između ostaloga, stan je na trećem katu, a lift je tek u izgradnji.
Knežiju u oglasima često ističu kao jednu od poželjnijih lokacija u gradu. Razlog je blizina Jaruna, Studentskog doma Stjepan Radić i dobra povezanost javnim prijevozom.
Stan koji smo tamo obišli ima 40 kvadrata, i na toj lokaciji mjesečno bi vas koštao 750 eura. Ima odvojenu spavaću sobu, kuhinju, kupaonu, hodnik, a osim osnovnih prostorija, za razliku od stana iste kvadrature u centru, uz ovaj stan dolazi i parkirno mjesto od 15 kvadrata u garaži. U blizini je i besplatan javni parking. U dnevnoj sobi su veliki kauč, ormarići, police i televizor, a uz dnevni se nadovezuju blagovaona i kuhinja. Sastoji se od frižidera, pećnice, ormarića, sudopera i stola za troje.
Soba ima bračni krevet i jedan noćni ormarić. Tu je i ormar za odjeću, koji je dosta mali pa bi ga za dvije osobe bilo teže koristiti. Iako izgleda pomalo zastarjelo, u WC-u su perilica za rublje i kada, uz jedan visoko postavljen ormarić. Jedan od nedostataka je što stan nema klimu. Režije ni ovdje nisu uključene u cijenu pa bi mjesečni iznos bio stotinjak eura viši. Polog je u visini jedne mjesečne najamnine.
Ponude na oglasnicima definitivno ne manjka. No, jako je teško dobiti najmodavce na telefon i dogovoriti razgledavanje stanova. Najam u Zagrebu postao je luksuz koji si sve manje građana može priuštiti.
