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LUDI DANI U PULI Devet ih se potuklo zbog cijene suvenira, pet zbog štanda s igračkama

Piše Bogdan Blotnej,
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LUDI DANI U PULI Devet ih se potuklo zbog cijene suvenira, pet zbog štanda s igračkama
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Muškarci su se međusobno udarali rukama, nogama i drugim prigodnim predmetima. Pritom su porušili predmete u trgovini, a sukob su nastavili i na ulici. Svi su prijavljeni

Cijena suvenira jedne trgovine u pulskoj Ulici Sergijevaca bila je povod masovne tučnjave, koja je prijavljena policiji u subotu oko 19.45 sati. Tako je izvijestila PU istarska nakon što su prekršajno prijavili čak devet ljudi zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja. Kako su naveli u svom izvješću, šestorica Nijemaca (četvorica 21-godišnjaka, 20-godišnjak i 23-godišnjak), prvo su se posvađali s tri domaća (28-godišnjakom, 24-godišnjakom i 18-godišnjakom). Negodovali su oko visine cijene proizvoda. 

-  Njemački državljani su rekli da je cijena previsoka i da će platiti znatno manje, na što su ih hrvatski državljani uputili da napuste trgovinu - naveli su iz policije.

Umjesto da poslušaju savjet i odaberu ne kupiti ono što im je preskupo, počeli su se prepirati i tući.

- Muškarci su se međusobno udarali rukama, nogama i drugim prigodnim predmetima. Pritom su porušili predmete u trgovini, a sukob su nastavili i na ulici. Liječničku pomoć zatražila su dvojica 21-godišnjih njemačkih državljana te 28-godišnji hrvatski državljanin. U pulskoj bolnici utvrđeno je kako su lakše ozlijeđeni - navodi policija. 

O kazni protiv svih će odlučivati sudac za prekršaje.

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No to nije bio jedini slučaj u kojem je policija morala reagirati zbog tučnjave na javnom mjestu. Dan ranije, u petak oko 22.10 sati, nekoliko stotina metara dalje potukla su se petorica. Tri Hrvata od 55, 32 i 30 godina  prvo su se na Forumu posvađala s dva Ukrajinca u dobi od 35 i 33 godine zbog mjesta za prodaju igračaka. Ubrzo su se i potukli.

- Policija je zaprimila liječničku dokumentaciju 55-godišnjaka da je u događaju lakše ozlijeđen. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja - navode iz policije.

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