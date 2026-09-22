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TOPLINSKA KUPOLA

LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!

Piše Veronika Miloševski,
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LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!
Foto: Severe Weather Europe, Canva
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Temperature bi krajem rujna u Hrvatskoj mogle dosegnuti i 30 stupnjeva. Sve bi se moglo protegnuti i na prvu polovinu listopada

Čizme mogu još malo pričekati, a kišobrane zasad ostavite kod kuće. U Hrvatsku stiže bablje ljeto, a temperature bi se krajem rujna u dijelovima zemlje mogle približiti i 30 stupnjeva. Toplinski val koji se širi Europom mogao bi se protegnuti i na prve dane listopada.

Iznad velikog dijela Europe formira se snažan greben visokog tlaka, odnosno takozvana toplinska kupola. Prema pisanju portala Severe Weather Europe, ona donosi vrlo toplu zračnu masu sa sjevera Afrike, zbog čega će temperature u pojedinim dijelovima kontinenta biti neuobičajeno visoke za kraj rujna.

U Hrvatskoj bi se taj utjecaj trebao osjetiti kroz nastavak toplog vremena. Iako se kod nas ne očekuju temperature kakve bi mogle zahvatiti Španjolsku i Portugal, u mnogim krajevima, osobito u Dalmaciji i unutrašnjosti, temperature bi mogle dosegnuti 30 stupnjeva.

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Toplinska kupola je široko područje visokog tlaka koje se smjesti iznad velikog dijela kontinenta. Može se zamisliti poput golemog poklopca koji zarobljava topao zrak pri tlu. Kako zrak polako tone prema površini, komprimira se i dodatno zagrijava. Istodobno se teže stvaraju oblaci, pa Sunčevo zračenje dodatno zagrijava tlo i zrak.

Najizraženije temperature očekuju se na području Iberijskog poluotoka. U središnjoj i južnoj Španjolskoj te u Portugalu temperature bi mogle dosegnuti 40 stupnjeva. Toplinski val potom bi se trebao širiti prema Francuskoj, gdje se u južnim i središnjim dijelovima očekuju temperature iznad 35 stupnjeva.

Prema Severe Weather Europe, novi val vrućine povezan je s atmosferskim dipolom. Duboka dolina nad sjevernim Atlantikom gura vrlo toplu i suhu zračnu masu duboko prema Europi.

Iako su toplinske kupole prirodan atmosferski fenomen, njihov intenzitet i trajanje posljednjih se godina sve češće promatraju u kontekstu globalnog zatopljenja. Toplija atmosfera može sadržavati više energije, a to pridonosi pojavi izraženijih temperaturnih ekstrema.

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Visoke temperature posebno mogu biti problem za starije osobe, djecu i kronične bolesnike, kao i za ljude koji rade na otvorenom. Dodatno opterećenje predstavljaju tople noći, tijekom kojih se tijelo teže hladi i oporavlja od dnevne vrućine.

Na intenzitet toplinskih valova utječe i stanje tla. Kad je tlo izrazito suho, veći dio Sunčeve energije odlazi na zagrijavanje površine i zraka, umjesto na isparavanje vode. U gradovima se pritom javlja i učinak toplinskih otoka, zbog kojega se asfalt, beton i druge površine tijekom dana snažno zagrijavaju i zadržavaju toplinu. 

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