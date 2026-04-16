RADNICI U ŠOKU

Lufthansa usred štrajka ugasila tvrtku Cityline: 'Ovo je otvoreni rat protiv vlastitog osoblja'

Piše HINA,
Foto: Andreas Arnold/DPA

Lufthansu u tjednu u kojem je kompanija namjeravala svečano proslaviti 100 godina postojanja, pogađaju štrajkovi pilota i kabinskog osoblja zbog kojih se svakodnevno otkazuje na stotine letova.

Njemački zračni prijevoznik Lufthansa u četvrtak je objavila da gasi svoju tvrtku kći Cityline čime zaposlenici ostaju bez posla, a sindikati su oštro napali zrakoplovnu kompaniju zbog toga što su piloti i kabinsko osoblje te tvrtke trenutno u štrajku.

„Potreseni smo i šokirani ovim stupnjem beskrupuloznosti. Ovo je otvoreni rat protiv vlastitog osoblja“, rekao je predstavnik sindikata kabinskog osoblja UFO Harry Jaeger.

Uprava Lufthanse je prije toga objavila kako od subote gasi tvrtku kći Cityline i da 27 zrakoplova koji uglavnom opslužuju zračne luke u Njemačkoj i Europi, povlači iz operativnog pogona kako bi se izbjegli daljnji gubici.

Celebration of 100 years of Lufthansa and cabin crew strike
„Prisiljeni smo zbog dodatnih troškova prouzročenih povećanjem cijene kerozina ali i štrajkovima, dugo planirano gašenja Citylina provesti ranije“, rekao je šef financija Lufthanse Till Streichert.

Lufthansa je već najavila kako želi od sljedećeg tjedna započeti pregovore o socijalnoj budućnosti zaposlenih u regionalnoj zrakoplovnoj kompaniji Cityline.

Lufthanse je najavila kako ne želi pregovarati sa sindikatima UFO i Cockpit, koji zastupaju kabinsko osoblje i pilote, nego direktno s radničkim vijećima.

Sindikat Cockpit za svoje pilote traži veće uplate u treći stup mirovinskog osiguranja.

Lufthansa to odbija s obrazloženjem da je ova vrsta mirovinskog osiguranja za pilote Lufthanse „bez premca po visini“ u usporedbi s ostalim kompanijama.

Piloti Lufthansa grupe zarađuju i osjetno više nego u ostalim zrakoplovnim kompanijama.

Kapetan zrakoplova može bez dodataka zaraditi i do 300.000 eura godišnje dok pilotska plaća počinje na oko 90.000 eura godišnje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

