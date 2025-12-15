Lugarić: Femicid mora biti spriječen, zato što može

Saborska zastupnica Marija Lugarić (SDP) poručila je u ponedjeljak kako femicid mora biti spriječen, „zašto što može“, i kako ubijanje žena mora prestati, podsjetivši da je ovaj vikend ubijena još jedna žena, četvrta u 15 dana, 19. ove godine.

„Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila, ne alkohol, ne droga, nisu krive teške obiteljske okolnosti“, naglasila je zastupnica u saborskom govoru na slobodu temu.

Kazala je i kako institucije koje ne reagiraju na vrijeme, koje na femicid gledaju kao na izolirani incident, i politika koja nema sustavna rješenja, nije politika koja štiti žene.

„Imamo dobre propise, no njihova provedba na terenu ne funkcionira na adekvatan način“, ocijenila je i pozvala nadležne državne institucije da dosljedno provode sve propis koji se odnose na suzbijanje nasilja nad ženama.

Naglasila je i kako okidači femicida postoje i kako svako nasilje i ubojstvo može biti spriječeno, navodeći kako su i u posljednjem ubojstvu, onom u Bedekovčini, „vrištali znakovi upozorenja“, muškarac je imao četiri kaznene prijave za nasilje u obitelji i dvije prekršajne. Takav čovjek ne može hodati naokolo s pištoljem, poručila je.

I Draženka Polović (Možemo) referirala se na isto ubojstvo. „I dok žene u Hrvatskoj žene govore jezikom obdukcijskih nalaza, sudskih presuda i osmrtnica, muškarci na trgovima kleče - ne za mir, solidarnost, nego za poredak u kojem su žene poslušne, tihe i podčinjene“, kazala je.

Rekla je i kako „problem nisu molitelji, seksisti, antifeministi, muškarci koji mrze žene“, nego je to država koja im daje političku i simboličku moć. „Patrijarhat nije folklor, nije tradicija, identitet koji nam pod egidom duboke vjere želi podmetnuti agresivna hrvatska desnica, patrijarhat je politički projekt, projekt kontrole, hijerarhije u kojem su ženska tijela, glasovi i životi, valuta političkog trgovanja“, izjavila je.

„Patrijarhat ne drži muškarce na koljenima, on želi držati žene na koljenima, a najviše se boji slobodne, obrazovne, solidarne žene“, kazala je.

Polović kaže i kako je klečanje na trgovima samo ritualni, simbolički izraz te ideologije, a da ga država tolerira, ako ne iz uvjerenja, onda iz kukavičluka. „Institucije ove zemlje nisu stale uz žene, nisu stale uz ustav, stale su ili kleknule uz politiku pogodovanja crkvi i onima koji žele kontrolirat ženska prava“, navela je.

Grmoja o bojavi gube: Što vlast sve krije od nas

Nikola Grmoja (Most) referirao se na slučaj Marokanca Hamze koji je 29. listopada brutalno pretukao policajku. „Ono što je skandalozno, imao je stalni boravak, ali nije imao važeće osobne isprave“, kazao je i ustvrdio kako Vlada nema pojma koliko takvih kao Hamza slobodno šeće našim ulicama i predstava prijetnju sigurnosti naših ljudi.

Komentirao je i izjavu ministrice zdravstva koja je, kaže, nakon pojave bolesti gube, izjavila da nije potrebno da javnost za to zna.

Što se sve od nas krije, što Vlada krije vezano za legalne i ilegalne migrante, zapitao se zastupnik i poručio kako Most ne vodi antimigrantsku kampanju, nego štiti zdravlje građana.

Uoči pete obljetnice petrinjskog potresa, Magdalena Komes (HDZ) podsjetila je što je sve učinjeno od tada, pohvalivši se kako njena Petrinja dobiva novo ruho, obnavlja staru jezgru.

U cijeloj je Hrvatskoj, navela je, završeno oko 14 tisuća postupaka obnove, od čega je 13 tisuća privatnih zgrada, s preko 50. 000 stambenih jedinica, na obnovu javne i privatne imovine potrošeno je 4, 7 milijardi eura. Završetak obnove očekuje se 2030. godine.

Orešković: Sud kaznio jednu osobu za ZDS, onih 500. 000 neće biti procesuirani

Dalija Orešković (DOSIP) prenijela je kako je sud u Novom Zagrebu nedavno osudio jednu osobu na temelju policijske snimke za izvikivanje pokliča ZDS i kaznio ga sa 1.000 eura. Istovremeno, dodala je, ima 500.000 onih koji su to uzvikivali i neće biti procesuirani. „Kakva je to država, to nije država dvostrukih standarda, nego teške perverzije ove Vlade i vlasti Andreja Plenkovića“, ustvrdila je.

Nedopustivo je, dodala je, i ono što se najavljuje da će se dogoditi 28. prosinca, u Zagrebu, „navodno ispred Arene bivši HOS-ovci i branitelji pozivaju na akciju Grom, kojom žele osvojiti Zagreb, kažu Zagreb mora pasti, smeta im zagrebačka vlast koja nije dozvolila održavanje drugog koncerta MPS 28. prosinca, smeta im oporba, bilo koja struktura koja neće biti koruptivna vlast HDZ-a“, kazala je.

Josip Jurčević (NZ) joj je na to odgovorio kako je dobro da u Saboru postoji sloboda govora, da birači mogu prepoznati manipulacije gdje se sve što je hrvatsko, domoljubno, suverenističko od crvenih fašista pokušava kompromitirati na sve moguće načine.

Marin Miletić (Most) ustvrdio je pak kako je Orešković "opsjednuta" Thompsonom.