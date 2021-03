Kako sam se budio, vidio sam ga kako mi vraća jaknu na vješalicu. Rekao je da je pala pa ju je vraćao. Kad sam se drugi put probudio, vidio sam ga kako broji novce. Bilo je tu siće i dosta papirnatih novčanica. Nije mi palo na pamet da su moji, a zbog lijekova i infuzije se nisam mogao ustati, priča nam Luka Livaja (21).

Vjeruje da je muškarac s kojim je dijelio sobu uzeo njegovih zadnjih 550 kuna koje je imao u novčaniku.

Ponosan je što može raditi, čuva svaku kunu

Luka inače radi u centru UNUO, u kojem prolazi i edukacije za radno osposobljavanje. Tamo zarađuje svoju plaću, a njegova majka Anica kaže da je ponosan što može raditi i da svaku kunu čuva.

- Luka ima motoričke i razvojne teškoće. To je dečko od 21 godinu, iskren je, radišan i svaki kunu sam zaradi. U nekim stvarima je iznadprosječan, u nekima ima poteškoća. Podstanari smo, ja sam usred razvoda, a imam još jednog sina koji je invalid. To je novac koji mu je trebao izdržati do plaće. Nas troje od 500 kuna možemo živjeti preko tjedan dana kad je u pitanju hrana - govori nam tužno Anica Livaja.

Luka je na Rebru završio zbog žučnog kamenca.

- Boljelo me jako tri - četiri dana. Nisam mogao redovnim putem na ultrazvuku, pa je mama platila ultrazvuk kod privatnika. On je rekao da je žučna kesica upaljena pa smo otišli na Rebro. U utorak su me zadržali na opservaciji s namjerom da me operiraju na Rebru. Doktor mi je danas rekao da je prevelik red za operaciju žuči, poslao me da odem doma s antibioticima i da se liječim tako dva tjedna. Za dva tjedna bih trebao opet doći da mi odrede datum operacije - govori nam Luka.

'Omamili su me lijekovi'

S njim u sobi je bio još samo muškarac u 50 - ima.

- Ja sam bio na priključen na infuziju, davali su mi razne lijekove i sve me to omamilo. Kad sam bio budan vidio sam ga kako hoda po hodnicima gore - dolje. Sestre su ga lovile po hodnicima i vraćale u sobu. Objašnjavale su mu da mora biti u sobi, on bi rekao 'Dobro.' i opet pobjegao. Nismo pričali, ali koliko sam shvatio, on povraća čim nešto pojede ili popije. Primio je dvije infuzije dok je bio sa mnom u sobi. Oko 10:30 ujutro je otpušten iz bolnice, mislim da je supruga došla po njega. Ne znam ni kako se zove, puno sam spavao pa nismo pričali - priča nam.

Luka je otpušten ubrzo nakon svog cimera. Krenuo je Bukovačkom cestom do benzinske pumpe gdje je htio kupiti vodu.

- Svaki put prije nego uđem u trgovinu, provjerim imam li dovoljno novaca. Otvorio sam novčanik i unutra nije bilo mojih 550 kuna. Ni lipe! Čak ni kovanica koje skupljam da si mogu kupiti nešto za piti ili jesti na automatu kad ovako negdje dođem. Zato nisam ni htio da mi mama uzme novčanik, mislio sam da će me danas operirati pa sam htio da mi ostanu novci da nakon operacije mogu kupiti što mi treba ako mi doktor dozvoli. Ja njega nisam vidio kako uzima novce, ali vidio sam ga kako mi vraća jaknu na vješalicu i poslije broji neke novce. Nisam se mogao ni ustati ni reagirati zbog infuzije. Siguran sam da nije nitko od medicinskog osoblja, oni su super - objašnjava nam Luka.

Kad je otkrio da mu nedostaju novci, Luka je s mamom Anicom otišao natrag na Rebro.

- Sestre su nam rekle da oni nisu odgovorni za novce ako je pacijent pri svijesti. Rekli su mi da sam ja trebala na to paziti, a kako kad sam morala ići doma drugom sinu koji je invalid. Još sam im napomenula da je moj Luka osoba s poteškoćama. Nismo mislili da se ovo može dogoditi, pogotovo sad kad su kretanje po bolnici i ulazak unutra strogo ograničeni - govori nam Anica.

Kad su shvatili da ne mogu ništa poduzeti, otišli su u policijsku postaju u Petrovoj ulici.

- Bili smo na policiji u Petrovoj. Rekli su mi da će nas obavijestiti nakon što odu na Rebro. Mi nismo mogli dobiti informacije o pacijentu, ne znamo ni kako se zove, to mogu samo policajci kao službene osobe. Rekli su nam da će brzo otići na Rebro tako da sad čekamo - završava Luka.

Policija: Istražujemo

S Rebra kažu kako u tim situacijama zovu policiju jer nemaju ovlasti nekoga uhititi.

- U tim situacijama uvijek kontaktiramo policiju. Ne možemo mi nikoga uhititi, namlatiti, ili što već. Luka je shvatio da nema novaca kad su išli kupiti vodu, pa su se vratili. Otišli su na policiju kako i treba. Nadam se da će policija reagirati iako ovo spada pod sitne krađe zbog iznosa, ako sam dobro shvatio. Nadam se da će ga i on moći prepoznati - rekao nam je pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor KBC-a Zagreb, Milivoj Novak.

- Prema mojim saznanjima, policija još nije bila. Da su dolazili, sigurno bi me obavijestili dodao je.

Zagrebačka policija rekla nam je kako je krađa prijavljena, ali nisu nam mogli otkriti detalje istrage jer su izvidi tajni.