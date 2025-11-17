Luka je 1991. vodio rat preko žice: 'Snimao sam komunikaciju četnika, a sve u velikoj tajnosti'

Ja sam to radio za Hrvatsku. To nije bila avantura ni znatiželja. To je bio moj način borbe. Tako svoju priču počinje Luka Šibalić iz Vinkovaca, čovjek koji je tijekom 1991. godine, u najtežim danima Domovinskog rata, tajno snimao i prisluškivao komunikacije srpskih i jugoslavenskih postrojbi koje su napadale istok Slavonije, ali i Hrvatsku.

Njegova je priča gotovo nepoznata široj javnosti iako bi mogla biti dio filmskog scenarija.

- To je bio svakodnevni materijal, snimali smo sve što se događalo. Od početka do kraja - rekao je Luka opisujući svoj posao, koji je u ono vrijeme bio gotovo jednako važan kao oružana obrana. Dok su granate rušile Vukovar, a hrvatski branitelji vodili borbe prsa o prsa, u jednoj prostoriji u Vinkovcima stajao je čovjek koji je, zahvaljujući tehničkom znanju stečenom u bivšoj JNA, uspio prisluškivati i snimati vojne komunikacije neprijateljskih snaga.

- Služio sam vojsku u JNA. Znao sam njihove komunikacijske sustave. Na poslu smo imali dva prijamnika, ista kakva su imali oni. I to mi je dalo priliku da se ubacim među njih, a da oni to ne znaju - prisjeća se Luka.

Njegovo tehničko umijeće pretvorilo se u moćno oružje. Snimao je, bilježio i prenosio podatke o kretanju neprijatelja, o planiranim napadima i promjenama položaja. Kad je Luka svoje prve snimke pokazao u vinkovačkom kriznom ratnom stožeru, svi su bili u čudu.

- Kad sam to prezentirao kod nas, odmah su me izvadili iz postrojbe i naredili da moram ostati. Moja ekipa je otišla pomagati obrani Vukovara, a ja sam ostao na radnome mjestu u Vinkovcima - kaže nam.

Od tada njegovo mjesto u ratu više nije bilo na prvoj liniji bojišta nego u prostoriji punoj prijamnika, kaseta i antena.

- Mi smo to radili u realnom vremenu. Ono što sam uhvatio u tom trenutku već je u sljedećem bilo na stolu u Vinkovcima i Osijeku. Znali su kad će biti napad, odakle će doći i čime - prisjeća se Luka.

Jedan od njemu najupečatljivijih trenutaka bio je kad je zabilježio dolazak srpskoga korpusa iz pravca Novog Sada.

- Korpus i kompletna brigada prešli su most i ušli na teritorij Hrvatske. Kad sam to snimio i poslao, prvo su me priveli. Mislili su da sam neki špijun. Ali kad su shvatili što imam, rekli su: 'Ovo je bomba od vijesti' - kaže nam ponosno.

Snimio je i komunikaciju u kojoj je zapovjednik neprijateljskih snaga govorio: "Brigada je prešla most, razvila se u rajonu razmještaja. Ustaše su razbijeni, sakrili su se u podrumu vinarije. S prvim cikom zore idemo u odstrel", prisjeća se Luka razgovora koji je snimio. Također se prisjetio drugih snimki, kako kaže - stalno je bilo prepucavanje na mrežama.

- Neki četnik je stalno glumio da je naš predstavnik, pa je pozivao na predaju. Da nešto opisuje situaciju, toga nema. Oni su sami sebi, svojima, javljali situaciju, sjećam se da su govorili da ih je dosta izginulo u Borovu naselju - govori nam.

Prisjetio se i jednog razgovora Mile Dedakovića Jastreba, koji je snimio.

- Spominje se major Šljivić, sam Jastreb je rekao jednom na vezi da razgovara s majorom Šljivićem, vjerojatno je mislio na Šljivančanina, on se nije htio javiti. Javljali su se ljudi koji su govorili: 'Ništa se neće dogoditi, bit ćete sprovedeni na miran način', da predaju oružje, da se nikome neće ništa dogoditi - prepričao nam je Luka.

Napominje i kako su svi uključeni u komunikaciju imali kodna imena.

- Svi su imali kodna imena, Lasta, Ljuti mravi, po kojima su se raspoznavali i javljali se. Komunikacija je bila opća konfuzija, svatko je sa svakim razgovarao - kaže nam.

Inače, Šljivančanin je u vrijeme Domovinskog rata bio major JNA i kao takav je sudjelovao u opsadi Vukovara. Haški sud 1995. godine podignuo je optužnice protiv njega, Mile Mrkšića, Miroslava Radića i Slavka Dokmanovića. Optužen je za masakr na Ovčari, gdje je pobijeno oko 260 ljudi.

Sud je Šljivančanina najprije osudio na pet godina, nakon što je utvrđeno da je kriv za pomaganje u mučenju zatvorenika. Prva presuda oslobodila ga je krivnje za zločine protiv čovječnosti, što je izazvalo zgražanje hrvatske i svjetske javnosti. No Haag je vrlo brzo promijenio odluku i Šljivančaninu izrekao novu kaznu: 17 godina zatvora zbog sudjelovanja u ubojstvima ratnih zarobljenika nakon pada Vukovara. Kazna mu je naknadno smanjena na 10 godina zatvora. U Haagu je proveo osam godina. Uhićen je 13. lipnja 2003. godine u svom stanu u Beogradu, a iz zatvora je izašao u srpnju 2011. godine.

Dok su se borbe oko Vukovara odvijale punom snagom, Luka je i dalje bilježio pokrete vojske u Vinkovcima.

- Još je tad vojska bila u vojarni u Vinkovcima. Snimili smo kako oficiri svake večeri dolaze u stanove, uzimaju stvari i odlaze. To smo prijavljivali, upozoravali i pratili - kaže nam.

Iako su njegove snimke i dokumenti bili važan dio ratne obrane, Luka o njima godinama nije govorio.

- Trideset godina nisam imao status branitelja. Dobio sam ga tek prošle godine. Rekli su mi: 'Nema te nigdje u evidenciji'. A kako će me biti kad me nitko nije zapisao? Ipak, sve je riješeno - kaže.

Zadnje snimke predao je 2023. godine, kad su ga pozvali u postupku priznanja statusa branitelja.

- Kad sam im pokazao dokumente, gledali su me bijelo. Nisu mogli vjerovati da to postoji - govori.

Danas, nakon svega, ima osjećaj, priznaje nam, kao da je barem dio istine napokon izašao na svjetlo dana. No rat ga nije zaobišao ni fizički.

- Operirao sam tumor na leđima 2023. godine. I iskreno vjerujem da je to od svega što sam tad proživio. Od straha, napetosti, danima bez sna. Kad me to mjesto počelo boljeti, znao sam da je to ono što sam nosio u sebi sve te godine - govori nam. Dodaje kako je napisao knjigu, u kojoj je detaljno opisao što je sve radio. Lukini snimljeni materijali nisu bili samo tehnički zapisi, to su dokazi o jednom teškom vremenu.

- Puno stvari se potrefilo, pa sam ja to tad mogao raditi. Da opet imam priliku, opet bih to napravio, ali svakako se sve mora poklopiti kao tad - kaže Luka.

Njegove snimke sad su u rukama hrvatskih službi, kako nam kaže sam Luka, bez koji ih ne bi ni bilo, nada se kako će one ostati kao materijal koji će svjedočiti o tom teškom razdoblju.