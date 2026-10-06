Luka Pavlović novi šef pulskog IDS-a: 'Nećemo biti ni lijevo ni desno, već isključivo naprijed'

Dosadašnji član Predsjedništva pulskog IDS-a te aktualni direktor društva "Vodovod Pula – Labin d.o.o." Luka Pavlović, novi je predsjednik pulskog IDS-a, jednoglasno su u utorak navečer odlučili članovi Skupštine gradske podružnice IDS-a. Pavlović je izabran nakon što je dosadašnji predsjednik IDS-a Pule i aktualni predsjednik pulskog gradskog vijeća Valter Boljunčić podnio ostavku smatrajući kako je potrebno odvojiti te dvije odgovorne funkcije da bi se, kako je naveo, "svakom području rada mogla posvetiti odgovarajuća pažnja".

"Ovo je bitan politički trenutak za našu stranku jer nam za godinu i pol dana slijede izbori za mjesne odbore, a trenutno pulski IDS sudjeluje u vlasti 13 od 16 mjesnih odbora i pozorno pratimo zahtjeve građana. Pula se mijenja, ljudi su se u Puli promijenili, pa tako i njihova očekivanja za politiku. Sukladno tome se i IDS mora mijenjati prateći promjene i nove trendove te biti stalno u tijeku", rekao je Pavlović u izjavi za novinare.

Foto: Sasa Miljevic

Dodao je kako IDS Pule "neće biti niti lijevo, niti desno, već isključivo naprijed".

"Moj program se temelji na komunikaciji, vidljivosti i svježoj energiji. Sagledali smo pogreške u prošlosti, uostalom već dva mandata nemamo gradonačelnika Pule te ćemo nastojati učiti iz njih", naglasio je Pavlović dodavši ironično kako je "IDS kriv što Pula danas ima bazen, što ima veliki rotor i druge realizirane projekte".

Foto: Sasa Miljevic

Po njegovim riječima, aktualni gradonačelnik Pule Peđa Grbin ima povjerenje IDS-a, koji uostalom sudjeluje u vlasti, i uskoro očekuje razgovor s njim. Na pitanje novinara vidi li sebe kao kandidata za gradonačelnika Pule na slijedećim lokalnim izborima za dvije i pol godine, Pavlović je istaknuo kako je 2029. godina za sada jako daleko, a tko će biti kandidat za gradonačelnika, dodao je, odlučit će stranačka tijela.