Lukanović: Naša županija ulazi u snažan investicijski ciklus

Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović izjavio je u ponedjeljak da su u prvoj godini mandata postavljeni temelji bržeg razvoja županije, u drugoj godini će završiti pripreme najvećih projekata, a u drugom dijelu mandata očekuje snažan rast realizacije projekata iz godine u godinu. "Obećali smo pokretanje investicijskog ciklusa vrijednog 500 milijuna eura, 500 novih mjesta u domovima za starije, jednosmjensku nastavu, razvoj novih poljoprivrednih nasada, nove energetske kapacitete na otocima i učinkovitiji javni sustav, a danas više ne govorimo o planovima, nego o projektima koji se ostvaruju ili pripremaju", rekao je Lukanović je na konferenciji za novinare. Istaknuo je da su se fokusirali na definiranje jasnih razvojnih prioriteta, počeli mijenjati model upravljanja županijskim sustavom, a radi se na podizanju učinkovitosti županijske administracije i ustanova.

U prvoj godini mandata pokrenut je investicijski ciklus od 96 milijuna eura kroz 38 kapitalnih projekata, ovogodišnji rekordni proračun od 406,9 milijuna eura usmjeren je na investicije i razvoj, a najviše se ulaže u zdravstvo, školstvo i socijalnu skrb, kaže Lukanović.

Izdvojio je gradnju novih škola u Marinićima i Kastvu, nastavak projekata u Omišlju i Čavlima, sa ciljem jednosmjenske nastave u svim osnovnim školama. Grade se dvorane u Moravicama i Malom Lošinju, a pripremaju projekti u Triblju i riječkoj Prometnoj školi.

Pokrenuti su i projekti novih kapaciteta za starije osobe u Čabru, Kostreni, Voloskom, Delnicama i Cresu, te se razvijaju izvaninstitucionalni oblici skrbi.

Novi stadion na Kantridi veliki izazov

„Energetskom obnovom županijskih ustanova pokrenut je investicijski ciklus od 30 milijuna eura, a na području županijskih lučkih uprava aktivni su ili pripremljeni projekti vrijedni oko 80 milijuna eura,“ rekao je župan dodavši kako se priprema nova generacija projekata u energetici i lučkim upravama, kako bi spremno dočekali sljedeće europske i nacionalne izvore financiranja.

Naglasio je kako je jedan od ključnih demografskih i gospodarskih prioriteta ravnomjeran razvoj Gorskog kotara, ublažavanje depopulacije i ostanka mladih obitelji uz paket stambenih, gospodarskih i socijalnih mjera te ulaganja u svim područjima.

Na pitanje kako će se županija uključiti u projekt novog stadiona na Kantridi, Lukanović je odgovorio da za konkretniju odluku trebaju više informacija, no u administrativnom dijelu, koji treba odraditi, neće biti problema.

Ocijenio kako se radi o velikom izazovu, ne samo radi visine investicije nego i budućnosti projekta jer će stadion, ako se u njega uloži veliki novac, zahtijevati pažljivo održavanje i upravljanje.

Što se tiče prostora bivšeg pogona PIK-a u središtu Rijeke, kupnja tih prostora bit će predložena na Županijskoj skupštini, a ondje bi se smjestile sve umjetničke srednje škole.