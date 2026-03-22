Foto: David Jerkovic/PIXSELL
OSJEČKI MALAC GENIJALAC PLUS+

Lukas (4) je čudo od djeteta: 'Rubikovu kocku složim za jednu minutu i to uz pomoć algoritma'

Piše Danijela Mikola,

Lukas Galiot ima četiri godine. Na natjecanje u slaganju Rubikove kocke pustili su ga radi reda. A onda ih je sve šokirao. ‘On je čudo od djeteta,’ kažu roditelji

Nedavno je u Osijeku održano WSA natjecanje u slaganju Rubikove kocke u organizaciji Udruge Speedcubing Croatia. Organizatori su se nemalo iznenadili kada se među znatiželjnim posjetiteljima našao Lukas Galiot (4), koji je svima ponosno rekao da i on može brzo složiti kocku. Više iz znatiželje, organizatori su mu dali kocku da vide može li Lukas doista biti dovoljno brz da postane najmlađi natjecatelj, i ostali su zatečeni! Lukas je složio 3x3 kocku za 1 minutu i 11 sekundi. Malo je djece njegove dobi koja uopće mogu složiti Rubikovu kocku, a kamoli za tako malo vremena. Organizatori su mu odali priznanje i pitali ga želi li biti njihov službeni član te dolaziti na sva buduća natjecanja, što je on oduševljeno i prihvatio.

