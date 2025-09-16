Obavijesti

Luksemburg namjerava priznati Palestinu: Rješenje dviju država može donijeti trajni mir u regiju

Foto: Ebrahim Hajjaj

Nakon Francuske i Saudijske Arabije, koje su inicirale tekst u tom smislu, nekoliko zemalja najavilo je namjeru da priznaju palestinsku državu sljedeći tjedan u New Yorku, na marginama Opće skupštine UN-a

Luksemburg se namjerava pridružiti sljedeći tjedan zemljama koje će priznati palestinsku državu, objavljeno je u utorak. Po dolasku u utorak na sastanak EU u Bruxellesu, ministar vanjskih poslova Xavier Bettel potvrdio je komentare koje je prethodnog dana dao premijer Luc Frieden nakon zatvorenog sastanka s članovima Odbora za vanjske poslove.

- Uvjereni smo da rješenje dviju država može donijeti trajni mir u regiju. Neće se to dogoditi preko noći, ali inicijativa pokazuje da je ovo rješenje još uvijek relevantno. Zato se luksemburška vlada namjerava pridružiti onima koji priznaju Državu Palestinu na konferenciji o dvjema državama koja će se održati sljedeći tjedan - rekao je Luc Frieden.

TOMISLAV KLAUŠKI Plenković ne priznaje Palestinu jer to neće zaustaviti rat. Zar je zaboravio priznanje Hrvatske?
Plenković ne priznaje Palestinu jer to neće zaustaviti rat. Zar je zaboravio priznanje Hrvatske?

Nakon Francuske i Saudijske Arabije, koje su inicirale tekst u tom smislu, nekoliko zemalja najavilo je namjeru da priznaju palestinsku državu sljedeći tjedan u New Yorku, na marginama Opće skupštine UN-a. Proces se smatra dodatnim sredstvom vršenja pritiska na Izrael da okonča rat u Gazi, koji je započeo nakon napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023.

Ta „Njujorška deklaracija“, koju je već podržala velika većina na Općoj skupštini UN-a, također poziva na „kraj rata u Gazi“ i „pravedno, mirno i trajno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, na temelju istinske provedbe rješenja o dvjema državama“.

ISTRAŽNO POVJERENSTVO UN: 'Izrael čini genocid u Gazi'
UN: 'Izrael čini genocid u Gazi'

Tekst koji su pripremile Francuska i Saudijska Arabija usvojen prošli tjedan sa 142 glasa za, 10 protiv - uključujući Izrael i Sjedinjene Države, uz 12 suzdržanih. Tekst jasno osuđuje Hamas i zahtijeva da položi oružje.

