Luksemburg namjerava priznati Palestinu: Rješenje dviju država može donijeti trajni mir u regiju

Luksemburg se namjerava pridružiti sljedeći tjedan zemljama koje će priznati palestinsku državu, objavljeno je u utorak. Po dolasku u utorak na sastanak EU u Bruxellesu, ministar vanjskih poslova Xavier Bettel potvrdio je komentare koje je prethodnog dana dao premijer Luc Frieden nakon zatvorenog sastanka s članovima Odbora za vanjske poslove.

- Uvjereni smo da rješenje dviju država može donijeti trajni mir u regiju. Neće se to dogoditi preko noći, ali inicijativa pokazuje da je ovo rješenje još uvijek relevantno. Zato se luksemburška vlada namjerava pridružiti onima koji priznaju Državu Palestinu na konferenciji o dvjema državama koja će se održati sljedeći tjedan - rekao je Luc Frieden.

Nakon Francuske i Saudijske Arabije, koje su inicirale tekst u tom smislu, nekoliko zemalja najavilo je namjeru da priznaju palestinsku državu sljedeći tjedan u New Yorku, na marginama Opće skupštine UN-a. Proces se smatra dodatnim sredstvom vršenja pritiska na Izrael da okonča rat u Gazi, koji je započeo nakon napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023.

Ta „Njujorška deklaracija“, koju je već podržala velika većina na Općoj skupštini UN-a, također poziva na „kraj rata u Gazi“ i „pravedno, mirno i trajno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, na temelju istinske provedbe rješenja o dvjema državama“.

Tekst koji su pripremile Francuska i Saudijska Arabija usvojen prošli tjedan sa 142 glasa za, 10 protiv - uključujući Izrael i Sjedinjene Države, uz 12 suzdržanih. Tekst jasno osuđuje Hamas i zahtijeva da položi oružje.