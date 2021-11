Danas kada imamo mogućnost cijepljenja i kad vidite bolesne ljude koji se bore za zrak, jednostavno se ne možete ne zapitati zašto se nismo procijepili u većoj mjeri. Cjepivo nas štiti od najtežih oblika bolesti. Ono što danas gledamo u bolnici, nažalost nije isto kao na početku pandemije, rekao je za HTV Ivica Lukšić, ravnatelj KB Dubrava.

- Na respiratoru su najteži bolesnici. Kada je stanje takvo da pacijentu ništa ne pomaže nego respirator, onda je i uspjeh takvog liječenja manji od 50 posto. Danas, za razliku od početka pandemije, velik broj bolesnika liječimo i uspijemo uspješno izliječiti s visokim protocima kisika, tako da je manji broj bolesnika koji zahtijeva respirator.

Komentirao je i mutirani virus i istaknuo da je on virulentniji i da ih to dodatno zabrinjava. Kaže da će virus imati svoj životni ciklus, a da cijepljenjem ograničavamo bazen ljudi gdje je moguće njegovo preživljavanje. Dodaje kako mnogi ljudi olako shvate početne simptome bolesti.

- Ono što vidimo danas također nije bilo u početku pandemije, da se klinička slika brže pogoršava. Naizgled blagi simptomi, kašalj i blaga temperatura u kratkom roku mogu postati ozbiljni. Tako da danas imamo priljev pacijenata koji su u težim kliničkim slikama nego na početku - kaže.

Na pitanje oko rasprave o pravima i cijepljenju te da li ugrožava one koji su se cijepili to što nema dovoljno cijepljenih, kaže sigurno i da svaka zemlja ima ograničene resurse u broju kreveta i ljudi.

- sigurno da ovako velik priljev dodatno opterećuje bolnički sustav. Prisiljeni smo pružiti pomoć onome kome je najpotrebnija. Međutim, velik broj COVID bolesnika stvara situaciju da moramo staviti na stranu ono što može čekati - kaže te na komentar oko mjera i kršenja, kaže da su dostupne brojne informacije i veća mogućnost dezinformacija te da je teško nekad razlučiti što je od toga točno.

- Kao društvo moramo biti solidarni i učiniti sve da sačuvamo zdravstveni sustav za sve građane - poručio je.

Što se tiče kapaciteta u KB Dubrava, Lukšić je rekao da trenutno imaju 120 bolesnika.

- Imamo 24 intenzivna kreveta i planiramo daljnje povećanje s obzirom na to da je za očekivati povećanje pritiska na bolnički sustav. To rade i druge zagrebačke bolnice. Mi smo stalno u koordinaciji i komuniciraju se potrebni kapaciteti za liječenje. Povećanjem COVID bolesnika doći će do redukcije drugih pretraga.

Uputio je poruku i onima koji dvoje oko cijepljenja.

- Još uvijek nije kasno za cijepiti se jer time spašavamo svoje živote i živote svih nas, zaključio je Lukšić.