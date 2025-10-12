Obavijesti

Luksuz postaje još skuplji! Zbog svinjske kuge raste cijena istrarskog pršuta: 'Činjenica je..'

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 2 min
2
storyeditor/2025-10-12/PXL_191019_26481525.jpg | Foto: Duško Marušić/Pixsell

Delicija iz Istre vezana je za hrvatsku proizvodnju. Već sada kilogram košta oko 60 eura

Najnovija epidemiološka situacija oko afričke svinjske kuge koja "hara" ove godine odrazila se i na istarski pršut. Koliko će se takvo stanje na kraju odraziti na cijene pršuta, upitali smo Blanku Sinčić Pulić, magistru agronomije, osnivačicu i predsjednicu hrvatske udruge senzornih analitičara Gustus koja je ujedno i stručnjakinja za valorizaciju i zaštitu autohtonih istarskih proizvoda.

- Svinjska kuga kao i svaka anomalija na tržištu sigurno će utjecati na buduću nabavu sirovine, ovisno kako će cijela priča oko svinjske kuge završiti. Kada pričamo o hrvatskoj sirovini, dakle svinji, sigurno će to utjecati na krajnju cijenu proizvoda. Svi se nadamo da to neće biti tako drastično, ali bit će. Što se tiče istarskog pršuta, za njega konkretno postoji najveća opasnost. Zašto? Jer je istarski pršut vezan isključivo za hrvatsku sirovinu. Drugi hrvatski pršuti nisu u tom problemu jer, ono što ljudi ne znaju, a već odavno je jasno definirano je činjenica da je jedino istarski pršut zaštićen samo s hrvatskom sirovinom. Krčki pršut, drniški i dalmatinski s druge strane imaju oznaku zemljopisnog podrijetla. To znači da mogu koristiti sirovinu izvan Hrvatske-pojasnila je cijelu situaciju Sinčić Pulić. Ionako skup istarski pršut za mnoge građane s manjim primanjima i mirovinama nedostižan je san, a uskoro bi, prema riječima stručnjakinje, moglo biti i gore. Cijene istarskog pršuta variraju od proizvođača do proizvođača, a za kilogram ponegdje se traži oko 60 eura.

- Dok se sirovina, dakle svinja ostalih hrvatskih pršuta uvozi, istarski je vezan za hrvatsku proizvodnju. Cijena istarskog pršuta raste iz godine u godinu jer cijena sirovine iz godine u godinu raste. Ali proizvođači pokušavaju cijene čim više smanjiti da to ne utječe na tržište. Ali generalno, cijena sirovine iz godine u godinu i dalje raste, pa tako i cijena krajnjeg proizvoda-istarskog pršuta. Istarski pršut zaštićen je dok nismo bili članica EU i imali smo mogućnost proširiti područje proizvodnje sirovine za istarski pršut na druge županije. Tu mogućnost smo iskoristili iz razloga da se potakne razvoj svinjogojstva na područje cijele Hrvatske. Pršutari su time postigli da je kontrola sirovine od same krmače uspostavljena. Certifikacijsko tijelo koje akreditirano od strane Ministarstva poljoprivrede vrši kontrolu od krmače,ne može se niti odojak uvesti i proizvoditi istarski pršut, pa preko odojka i klaonice moraju biti na 13 hrvatskih županija koja uključuje i Istarsku županiju. Time je postignuta ujedno i kontrola kvalitete sirovine od samog početka - kazala je.

