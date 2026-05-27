Luksuzni hotel u BiH nudi plaću 3.000 eura, besplatan smještaj. Vlasnik je bivši nogometaš...

Oglasi za posao iz Hercegovine privukli su veliku pozornost na društvenim mrežama zbog plaća koje su znatno iznad prosjeka u Bosni i Hercegovini. Naime, u Viber grupi "Tražim nudim posao" objavljeni su oglasi za zapošljavanje radnika u luksuznom hotelu "President" u Čapljini, a posebno se ističu primanja za kuhare koja dosežu gotovo 6000 konvertibilnih maraka, odnosno 3000 eura, prenosi Biznisinfo.ba.

Kako stoji u oglasu, hotel traži kuhara ili kuharicu za rad u à la carte restoranu, a ponuđena plaća kreće se od 2500 do 3000 eura, odnosno približno između 4900 i 5900 KM. Uz visoku plaću zaposlenicima su ponuđeni: besplatan smještaj, rad u smjenama, jedan slobodan dan tjedno, stalno zaposlenje, kao i godišnji odmor u trajanju od 2×12 dana.

Osim kuhara, hotel traži i konobare i konobarice, za koje je ponuđena plaća od 2500 do 3000 KM, uz osiguran smještaj i hranu, rad u smjenama (šest dana rada i jedan slobodan dan), kao i mogućnost stalnog zaposlenja i dodatnih bonusa, prenosi Glas Srpske.

Hotel "President" nalazi se u Tasovčićima kod Čapljine, na vrlo atraktivnoj lokaciji u blizini granice s Hrvatskom, magistralne ceste prema Jadranskom moru, ali i turističkih destinacija poput Međugorja i Mostara. Riječ je o luksuznom objektu otvorenom 2021. godine, koji je brzo postao jedno od poznatijih mjesta za smještaj i organizaciju događanja u Hercegovini.

Jedan od vlasnika hotela je bivši hrvatski reprezentativac i nogometaš Nikica Jelavić, koji je hotel pokrenuo zajedno s poslovnim partnerom Goranom Suškom.

Jelavić je rođen u Gabeli kod Čapljine, a tijekom karijere igrao je za Rangers F.C., Everton F.C. i Hull City A.F.C.. Nakon završetka sportske karijere okrenuo se biznisu i ulaganjima u turizam i ugostiteljstvo.