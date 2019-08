Luksuzni kruzer nastao u Puli: Ovako izgleda Scenic Eclipse

Ovaj brod je pokazao koliko se u Uljaniku još dobro radi. Vlasnik Glenn Moroney nije skidao osmijeh s lica na porinuću, priča nam to član Vjerovničkog vijeća Uljanik Brodogradnje, odakle je prije nekoliko dana otišao polarni kruzer Scenic Eclipse.

Tri godine su Uljanikovi radnici naporno radili na brodu. Sami su rezali limove, skladištili i montirali sve dijelove, pa ga i obojili. Iako su na porinuću trebali biti presretni, kao što to obično i biva na porinućima brodova na kojima se naporno radilo, na licima radnika bila je tuga. Scenic Eclipse je posljednji brod sagrađen u pulskom brodogradilištu.

Međutim, za kraj su napravili pravi biser među kruzerima. Dizajniran je da pruži nezaboravan luksuzni doživljaj za 237 putnika, i to ploveći u polarnim ili tropskim krajevima. Dugačak je 168 metara, širok 21,5 metara, a ima šest zvjezdica. Namijenjen je najvišoj klasi putnika koji će uživati u 114 luksuznih kabina.

Cijeli brod stoji oko 200 milijuna eura, a na sebi ima i dvije mini podmornice te helikopter za istraživanje. Brod će “krstiti” u New Yorku, a kuma će mu biti poznata britanska glumica Hellen Mirren. Nije stoga ni čudno što je njegov vlasnik, milijarder Moroney, oduševljen. Toliko je zadovoljan brodom da je čak htio da Uljanik napravi još pet takvih kruzera.

- On se, sve ovo vrijeme dok se kruzer gradio, nudio da bude stalni kupac u Uljaniku. Bio je spreman naručiti još pet brodova sličnih ovome, a za to je spreman i danas. To bi bio spas za Uljanik, ali ovisimo o Vladi i ministarstvu, koji koče sve to. Moroneyja ne zanima novac od države. To je i sam rekao. On želi brodove. Nije naplatio ni jamstva za ovaj brod - dodao je Hadžić.

Brod za najvišu klasu putnika

Kruzer već krajem kolovoza kreće na putovanje. Prvo će obići Istočnu obalu SAD-a i Maritime, a potom Južnu Ameriku. Raspored putovanja određen je za idućih godinu dana. Scenic Eclipse bi trebao doći natrag u Hrvatsku u svibnju iduće godine, kad će obići naše otoke i gradove na moru. Putovanje od deset dana u običnoj kabini stoji između 36.000 i 69.000 kuna, a isto putovanje u luksuznom penthouseu stoji oko 155.000 kuna. Najskuplje putovanje kruzerom je od Lisabona do Atene, koje u najluksuznijem penthouseu, na vrhu samoga broda, stoji više od 280.000 kuna.

