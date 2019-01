Mađari nam zbog Ine spašavaju Petrokemiju, LNG i Schengen?

Aktualna Vlada RH nosi teret čitavog niza prijašnjih pogrešnih odluka o Ini i sada mora tihom diplomacijom, daleko od očiju javnosti, spašavati ono što se spasiti može. Kako donosi novi broj tjednika Express, Vlada mora, zbog inzistiranja Europske komisije, promijeniti 17 godina star Zakon o privatizaciji Ine. Te će izmjene omogućiti mađarskome MOL-u i formalno preuzimanje i kontrolu nad Inom, iako je Hrvatska odavno već izgubila značajniji utjecaj u kompaniji.

Sada je, dakle, posve izvjesno da će MOL imati kontrolu i većinsko vlasništvo nad Inom te da će se nafta s hrvatskih polja prerađivati u Mađarskoj, a ne u Sisku i Rijeci. No, čini se da je Hrvatska zauzvrat nešto i dobila. Na prvome mjestu je ulazak Ine u Petrokemiju i spas te tvrtke koju Vlada smatra strateškom i izuzetno bitnom za hrvatsku poljoprivredu. MOL je, naime, odobrio Ininu investiciju u Petrokemiju, pa su Ina i PPD za 300 milijuna kuna postali većinski vlasnici tvrtke.

Nova vijest je da bismo mogli imati i mađarsku potporu u gradnji LNG terminala, a tu je i hrvatski ulazak u OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, forum 35 gospodarski najrazvijenijih država svijeta, Mađari su do sad blokirali naše pokušaje da uđemo u to birano i važno društvo) te schengensku zonu. Podsjetimo, Budimpešta je još za Milanovićeve vlade, u rujnu 2015., najavila da bi mogla blokirati pristup Republike Hrvatske Schengenu. Doduše, tada su to objavili zbog imigrantske krize, ali jasno da se i iza te napetosti skrivala golema provalija zbog Ine i MOL-s.

Ivo Sanader je pao zbog Ine, Tomislav Karamarko srušio je svoju vladu i otišao s čela HDZ-a, a premijer Tihomir Orešković je u posljednjem obraćanju Saboru rekao da je morao otići jer je počeo raditi na sporu Ina-MOL i nastavku arbitraže. Plenkovićeva vlada silno se trudi sve odraditi u tišini.

Mađari su inzistirali da se sva otvorena pitanja rješavaju u paketu, a time je Orban uvjetovao i njihovo sudjelovanje u projektu LNG terminala, koji je izuzetno važan Plenkovićevoj vladi. Ina je samo prva na listi onoga što je Orban nazvao 'trn pod noktom' odnosa dviju zemalja.

Varaždinski župan Radimir Čačić, bivši ministar gospodarstva koji je bio dubinski upućen u rješavanje sporova s Mađarima, danas otvoreno kaže:

- Očito je da su se Plenković i Orban dogovorili.

Vlada je izmjene zakona pustila isti dan kad su još jednom zatražene ponude za zakup kapaciteta LNG terminala u kojem ključnu ulogu u sudjelovanju imaju upravo Mađari. Bez njihova zakupa, projekt vrijedan 250 milijuna eura postaje komercijalno neisplativ. Neki sugovornici kažu da je to zapravo pokušaj da se još jednom privole Mađari da sudjeluju u zakupu za LNG, a zauzvrat će Hrvatska izmijeniti zakon te tako omogućiti MOL-u formalno preuzimanje kontrolu nad Inom, što u praksi ionako već imaju.

Kako doznajemo, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić o svemu će sljedećeg tjedna, najvjerojatnije u utorak, održati konferenciju za novinare i pojasniti detalje oko izmjena zakona o Ini. Najavljujući savjetovanje o izmjenama zakona, iz Ćorićevog su ministarstva još ranije najavili da će biti 'propisane sankcije i zaštita u slučaju da uprava društva izglasa odluku kojom se ozbiljno dovodi u pitanje sigurnost opskrbe energijom te sigurnost infrastrukture za opskrbu energijom'.