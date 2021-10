Čini se da famozni popis stanovništva, kućanstava i stanova RH u određenim krugovima doživljava neviđeni klimaks. Nedavno je, naime, javnim prostorom počelo kružiti kako je do Crkve “doprla informacija” da postoje slučajevi u kojima su mlađi članovi kućanstva koristeći opciju samopopisivanja popisivali svoje starije članove obitelji te im pogrešno navodili podatke o vjeroispovijesti. Kad su ti isti bake i djedovi na prethodnim popisima upisivali sve svoje unuke te svu bližu i širu obitelj u inozemstvu kao vjernike (iako su mnogi od njih ateisti), onda to nije predstavljao nikakav problem. Ako na trenutak ostavimo po strani činjenicu da je namjerno unošenje krivih podataka kažnjivo djelo, posve je legitimno zapitati se kako je moguće da su određene klerikalne strukture došle do ovako povjerljivih informacija, osim ako nisu lagali kako bi izmanipulirali javnost. Ako je u pitanju svjesno plasirana dezinformacija ili laž, onda Katolička crkva u RH ima mnogo većih problema nego što se to misli.