MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...

Ne šutim jer nemam odgovore - šutim jer mi je zabranjeno govoriti o dokazima iz spisa!, dramatično na društvenoj mreži piše Josip Šincek, Uskokov osumnjičenik u aferi uvoza i ilegalnog odlaganja desetaka tisuća tona otpada u Varaždinu, Gospiću, Benkovcu i Senju, od čega je oko 37.000 tona samo u Gospiću. Uskokovom istragom ukupno je obuhvaćeno 14 osumnjičenika i četiri tvrtke, a upravo je Šincek označen kao glavni organizator zločinačke skupine koja je “operirala” najmanje od 2020. do 2024. Među osumnjičenima su i Šincekova supruga Monika, Franciska Dodić, supruga zlatara Paška Dodića, kao i djelatnik Ličko-senjske županije Jerko Kostelac, koji im je izdao dozvolu.

- Svaki put kada dajem iskaz ili ostvarim uvid u spis, potpisujem dokument kojim mi se izričito zabranjuje javno iznošenje njegova sadržaja. Zato trenutačno ne smijem objaviti dokumente niti govoriti o dokazima koji se nalaze u predmetu. Ali neka bude jasno: čim mi to bude zakonski omogućeno, doći ću u Gospić i javno iznijeti sve što smijem. Spreman sam sastati se s predstavnicima prosvjednika, udruga, gradonačelnikom, županom i svim građanima. Ne bježim ni od jednog pitanja! Moja šutnja nije slabost - meni je zabranjeno govoriti! - navodi na Facebooku, na stranici “Šincek Josip - istina ispod otpada”.

Iako detalje istrage ne smije objavljivati jer ona nije javna, kao osumnjičenik Šincek ima pravo braniti se kako god želi, za razliku od svjedoka, koji su dužni govoriti istinu jer je davanje lažnog iskaza kazneno djelo.

Šincek smatra da tu njegovu “prisilnu šutnju pojedinci pokušavaju politički iskoristiti”.

- Dok oni mogu govoriti što žele, znaju da ja ne smijem javno iznijeti ono što znam i odgovoriti im sadržajem spisa - jada se Šincek.

U sljedećim objavama poziva na jednaku provjeru svih lokacija i proziva nadležne institucije za dvostruke kriterije, dijeli lekcije političarima koji o otpadu progovaraju, govori o PFAS spojevima, odnosno o tzv. vječnim kemikalijama. Čak sugerira da bi za PFAS mogli biti odgovorni i građani Gospića, računajući koliko stotina tisuća litara godišnje deterdženata za rublje, omekšivača, sredstava za pranje posuđa, šampona, gelova, tekućih sapuna i slične kozmetike završava u njihovim sabirnim i septičkim jamama, za koje nema podataka koliko ih je vodonepropusno kao niti koliko ih redovito prazne.

- Kada kiša ispire prometnice, ona sa sobom može ponijeti čestice istrošenih automobilskih guma i kočnica, mikroplastiku, ulja, goriva, maziva, teške metale, prašinu i druge taloge. Tamo gdje oborinska voda nije obrađena odgovarajućim separatorima i sustavima pročišćavanja, to opterećenje može završiti u kanalima, lokalnim vodotocima, tlu i podzemlju - kaže Šincek i dodaje da se PFAS može nalaziti u pojedinim specijaliziranim proizvodima zbog svojstava odbijanja vode, masnoće i prljavštine.

Potvrđeno onečišćenje

Ti isti građani za koje Šincek sugerira da su možda sami prouzročili zagađenje tla i podzemnih voda u velikom su broju u subotu došli u Zagreb na prosvjed “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku”, u organizaciji građanske inicijative “Gospić je naš dom”. Deseci tisuća ljudi iz cijele Hrvatske podržali su Ličane kako bi prosvjedovali upravo zbog otpada za koji Šinceka i njegovu “ekobandu” tereti Uskok.

Podsjetimo, u okviru istrage protiv Šinceka i ostalih vještaci Geotehničkog fakulteta u Varaždinu izradili su nalaz i mišljenje te dopunu nalaza, koji je pokazao da se na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Bilajskoj 50 u Gospiću nalazi oko 37.000 tona miješanog tehnogenog otpada, među kojima su ostaci obrade električne i elektroničke opreme i medicinskog otpada, plastika te građevinski i mineralni materijali. Oko 33.000 tona je zakopano na 14.267 četvornih metara, prosječno 2,9 metara duboko. Za dio otpada utvrđeno je opasno svojstvo HP14 - ekotoksičnost. U jednom uzorku izmjerena je vrijednost 254,8, a granica je 25.

Uzorci tla pokazali su da sadrže visoku koncentraciju teških metala - bakra je izmjereno do 9946 miligrama po kilogramu, približno stotinu puta više od maksimalno dopuštene koncentracije za poljoprivredno tlo, olova do 1051 miligram, što je oko deset puta više, a antimona do 317 miligrama po kilogramu, dok je njegova prirodna vrijednost manja od jednog miligrama.

Milijuni za sanaciju

Nepovratno je uništena vegetacija na 17.796 metara četvornih. Vještaci smatraju da su neke promjene trajne ili dugotrajne. Mikroplastika u tlu praktički je trajna, a visoke koncentracije metala predstavljaju dugotrajno opterećenje zbog njihove postojanosti i mogućnosti akumulacije.

Utjecaj je najjači na samom odlagalištu i unutar približno 50 metara, ali je mjerljiv do oko 200 metara, dok se podzemnim vodama može proširiti i na stotine metara. Bez sanacije, smatraju vještaci, otpad ostaje trajan izvor opasnosti, uz realnu i očekivanu mogućnost daljnjeg širenja onečišćenja.

Sanaciju otpada ostavljenog u Gospiću građani će platiti milijune eura, a konačan iznos još nije poznat jer su za uklanjanje i prekrivanje otpada raspisana čak tri natječaja, od kojih nijedan nije obuhvatio uklanjanje glavnine otpada. Jedan, za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz big bag vreća, za 357.500 eura bez PDV-a trebala bi obaviti mala obiteljska Tabak Grupa iz Zaprešića. Mnogo vredniji posao je sanacija oko 4500 tona otpada rasutog oko gospićkog silosa. I za taj posao bori se Tabak protiv konzorcija predvođenog CE-Z-AR-om. Tabak Grupa ponudila je cijenu od 4,5 milijuna eura s PDV-om, a konkurentski konzorcij 10,97 milijuna eura s PDV-om. Tu ponuda još nije odabrana.

Najkompleksnije i najskuplje bit će uklanjanje i zbrinjavanje oko 33.000 tona zakopanog otpada. Za taj posao nema natječaja jer Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još istražuju tržište. Naime, Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu, pa otpad treba zbrinuti u inozemstvu. Ministrica Marija Vučković prije mjesec dana je rekla kako su slali mailove na više od 70 adresa.

Dok ne pronađu rješenje za zabrinjavanje zakopanog otpada, odlučili su prekriti ga vodonepropusnom geomembranom otpornom na kemikalije i prodor vode kako bi se spriječilo daljnje procjeđivanje oborinskih voda. To će obaviti Kostak-Graditeljstvo Tehnologija Sirovine iz Zagreba. Posao je bio procijenjen na 400.000 eura bez PDV-a, a Kostak je ponudio obaviti ga za 268.740 eura. Riječ je o hrvatskoj podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog, o kojoj su pisali slovenski mediji u okviru istrage protiv Miljenka Muhe, predsjednika uprave slovenskoga Kostaka, ali i hrvatske podružnice te još nekoliko ljudi, među kojima je i inspektorica zaštite okoliša. Taj je postupak još u tijeku.

Šincek se na Facebooku čak ponudio da sam zbrine otpad koji je, prema sumnjama Uskoka, tamo ostavio i zakopao.

- Ako je riječ o ekologiji, prihvatite naše rješenje bez troška za građane. Mi otpad možemo riješiti o svom trošku - kaže Šincek, optužujući, kao što i vladajući optužuju dio oporbe, da neprestano podižu paniku zbog njihova materijala.

ŠINCEKOVE NEBULOZE

1. Materijal možemo obraditi i zbrinuti o vlastitom trošku, u skladu s propisima, dozvolama i kontrolom

2. Prisutnost PFAS spojeva u Hrvatskoj je dokumentirana na mjestu uzorkovanja u Gospiću 2018. godine

3. Kada kiša ispire prometnice, može ponijeti čestice istrošenih guma, mikroplastiku, ulja, goriva, teške metale

4. Gospićani izvan javne odvodnje mjesečno potroše oko 23.260 l kemijskih proizvoda. Koliko završi u krškom tlu?

5. Sama prisutnost neke tvari nije isto što i njezino izluživanje. Izluživanje nije automatski opasno onečišćenje​

ČINJENICE

Vještačenje je pokazalo da se na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću nalazi oko 37.000 tona miješanog tehnogenog otpada. Oko 33.000 tona je zakopano na 14.267 m², prosječno 2,9 m duboko. Dio otpada je potvrđeno ekotoksičan - izmjereno 254,8, granica je 25. Bakra u tlu ima 100 puta više, olova deset puta više, a antimona 300 puta iznad prirodne razine. U podzemnim vodama, u dva piezometra nizvodno od odlagališta, pronađeni su PFAS spojevi, dok ih uzvodno nema.