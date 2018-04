Ma, kakav Macron: Svi su samo gledali njegovog tjelohranitelja

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte stigli su u Washington gdje su se susreli s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovom suprugom Melanijom.

Foto: Pool/ABACA

Par Macron stigao je na državničku večeru u Bijelu kuću okružen osiguranjem. To samo po sebi ne bi privuklo osobitu pažnju, da jedan od tjelohranitelja francuskog para ne izgleda apsolutno senzacionalno, što su odmah primijetili i svi svjetski mediji.

Visok, zgodan, tamnoput, sa stiliziranom frizurom, nešto kao francuska verzija pjevača Rickyja Martina, gotovo da je odvukao pažnju s francuskog predsjedničkog para.

French President Emmanuel Macron Has the Hottest Security in Global Politics https://t.co/h0JyTZGpyq pic.twitter.com/9gV7qBuIWt

Macronovi su, okruženi svojim atraktivnim osiguranjem, obišli Memorijalni centar Abrahama Lincolna, a potom su se pridružili Trumpovima na banketu u Bijeloj kući.

Foto: Pool/ABACA

Od ostalih uzvanika svečanoj večeri su nazočili magnat Rupert Murdoch i njegova supruga Jerry Hall, šefica MMF-a Christine Lagarde i izvršni direktor Applea Tim Cook.

It was an honor to host President @EmmanuelMacron and Mrs. Macron for our first State Dinner! 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/uJRmo5Iuyu