Uživajte u sunčanom danu i iskoristite tople zrake sunca prije nego što nam stigne prava jesen!
MA, KAKVA JESEN Temperature danas do 27 Celzijevih stupnjeva
Hrvatsku danas očekuje pravo ljetno vrijeme unatoč početku jeseni! Prema najnovijoj prognozi, u cijeloj zemlji prevladavat će sunčano i toplo, ponegdje čak i vrlo toplo vrijeme. Jutarnje temperature bit će ugodne, a tijekom dana živa u termometru penjat će se na vrijednosti između 22 i 27 °C.
U unutrašnjosti zemlje ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla, no ona će se brzo razići i ustupiti mjesto suncu. Vjetar će biti uglavnom slab, dok će na istoku povremeno biti umjerenog istočnog i jugoistočnog vjetra.
Na Jadranu će prevladavati slaba do umjerena bura, koja će tijekom poslijepodneva prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More ostaje mirno i ugodno za boravak na obali.
Zagreb i veći kontinentalni gradovi također će uživati u sunčanom i toplom danu, s najvišim dnevnim temperaturama između 23 i 25 °C.
Ovakvo stabilno i toplo vrijeme idealno je za boravak na otvorenom, šetnje i uživanje u prirodi. Ipak, vozači u unutrašnjosti neka pripaze na moguću jutarnju maglu. Pratite daljnje prognoze jer ovako visoke temperature za listopad nisu česte i mogu se brzo promijeniti.
*uz korištenje AI-ja
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