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UGODNI ČETVRTAK

MA, KAKVA JESEN Temperature danas do 27 Celzijevih stupnjeva

Piše 24sata,
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MA, KAKVA JESEN Temperature danas do 27 Celzijevih stupnjeva
Zagreb: Dok grad još spava, Mamutica dočekuje sunce | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Uživajte u sunčanom danu i iskoristite tople zrake sunca prije nego što nam stigne prava jesen!

Hrvatsku danas očekuje pravo ljetno vrijeme unatoč početku jeseni! Prema najnovijoj prognozi, u cijeloj zemlji prevladavat će sunčano i toplo, ponegdje čak i vrlo toplo vrijeme. Jutarnje temperature bit će ugodne, a tijekom dana živa u termometru penjat će se na vrijednosti između 22 i 27 °C.

U unutrašnjosti zemlje ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla, no ona će se brzo razići i ustupiti mjesto suncu. Vjetar će biti uglavnom slab, dok će na istoku povremeno biti umjerenog istočnog i jugoistočnog vjetra.

Na Jadranu će prevladavati slaba do umjerena bura, koja će tijekom poslijepodneva prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More ostaje mirno i ugodno za boravak na obali.

Foto: DHMZ

Zagreb i veći kontinentalni gradovi također će uživati u sunčanom i toplom danu, s najvišim dnevnim temperaturama između 23 i 25 °C.

Ovakvo stabilno i toplo vrijeme idealno je za boravak na otvorenom, šetnje i uživanje u prirodi. Ipak, vozači u unutrašnjosti neka pripaze na moguću jutarnju maglu. Pratite daljnje prognoze jer ovako visoke temperature za listopad nisu česte i mogu se brzo promijeniti.

*uz korištenje AI-ja

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