MA, KAKVA JESEN Temperature danas do 27 Celzijevih stupnjeva

Hrvatsku danas očekuje pravo ljetno vrijeme unatoč početku jeseni! Prema najnovijoj prognozi, u cijeloj zemlji prevladavat će sunčano i toplo, ponegdje čak i vrlo toplo vrijeme. Jutarnje temperature bit će ugodne, a tijekom dana živa u termometru penjat će se na vrijednosti između 22 i 27 °C.

U unutrašnjosti zemlje ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla, no ona će se brzo razići i ustupiti mjesto suncu. Vjetar će biti uglavnom slab, dok će na istoku povremeno biti umjerenog istočnog i jugoistočnog vjetra.

Na Jadranu će prevladavati slaba do umjerena bura, koja će tijekom poslijepodneva prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More ostaje mirno i ugodno za boravak na obali.

Foto: DHMZ

Zagreb i veći kontinentalni gradovi također će uživati u sunčanom i toplom danu, s najvišim dnevnim temperaturama između 23 i 25 °C.

Ovakvo stabilno i toplo vrijeme idealno je za boravak na otvorenom, šetnje i uživanje u prirodi. Ipak, vozači u unutrašnjosti neka pripaze na moguću jutarnju maglu. Pratite daljnje prognoze jer ovako visoke temperature za listopad nisu česte i mogu se brzo promijeniti.

*uz korištenje AI-ja