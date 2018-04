Ma koje proljeće, stiglo je ljeto: Temperatura 'skače' i do 30°C

Pretežno sunčano i dalje iznadprosječno toplo, ujutro uz obalu i prema otvorenom moru mjestimice magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak.

Popodne i prema kraju dana u sjeverozapadnim predjelima, ponajprije uz granicu sa Slovenijom postoji mogućnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab, poslijepodne u Dalmaciji do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 29 stupnjeva Celzijusovih.

Važno je napomenuti da službene prognoze najavljuju temperature zraka mjerene u hladu, na visini od dva metra. Stoga, na suncu će temperature biti još više, te slične onima usred ljeta.

Ponedjeljak - oblačnije, nestabilnije, i dalje toplo...

Kako navodi HRT-ov Meteo kutak, u Slavoniji, Baranji i Srijemu će još biti stabilno. Doduše ne sasvim vedro kao tijekom nedjelje već poslijepodne uz visoke koprenaste oblake. Vjetar uglavnom slab jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 11 °C, a najviša dnevna između 27 i 29 °C, kao da je kraj lipnja.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Brođani su uživali u sunčanoj travanjskoj nedjelji

Podjednako iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, te pretežno sunčano uz većinom slab jugozapadni vjetar. Poslijepodne, uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom u Hrvatskom zagorju te osobito Međimurju postoji mogućnost za lokalno kratkotrajnu kišu ili pljusak.

Pretežno sunčano bit će i u gorju i na sjevernom Jadranu, a vjetar će biti slab, poslijepodne do umjeren jugozapadni. Ujutro na moru, osobito prema otvorenom, mjestimice sumaglica, a moguća je i magla. Najviša temperatura i dalje od 22 do 27 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije sunčano. Ujutro je mjestimice moguća magla, osobito prema otvorenom moru, a poslijepodne koprenasta naoblaka. Ujutro tiho ili slab vjetar, a od sredine dana do umjeren zapadnjak uz malo valovito more.

I na jugu Hrvatske ujutro do 15 °C, mirno i bez vjetra, te uz mogućnost sumaglice i magle prema otvorenom moru. Danju sunčano, poslijepodne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak, a more malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24 °C.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Dubrovnik: Stara gradska jezgra u nedjelju je vrvjela turistima koji su uživali u ugodnim temperaturama

U utorak nestabilnije, u srijedu ponovno sunčanije, pa opet oblačnije...

U utorak i od četvrtka na kopnu još malo nestabilnije, pa se uz promjenljivu naoblaku očekuju i lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u sjeverozapadnim i gorskim krajevima. U srijedu većinom sunčano, ujutro ponegdje uz mogućnost magle. I dalje toplije od prosjeka, premda će u utorak i osobito petak temperatura biti niža, uz sjeverni vjetar.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano i toplo, osobito u Dalmaciji. Malo nestabilnije bit će u utorak i četvrtak na sjevernom dijelu, moguće i uz malo kiše ili lokalni pljusak, a od petka i u Dalmaciji. Ujutro i iduća dva dana mogućnost lokalne sumaglice ili magle, a u četvrtak će zapuhati jugo, u petak bura, navode HRT-ov meteorolog.