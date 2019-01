Ma tko kaže da turizam u hrvatskoj stoji na mjestu?

Koliko ste puta do sada čuli mišljenja i teze kako u Hrvatskoj mnogo toga nije dobro, da se ništa ne pokreće te da ćemo samo tonuti dublje? No, je li doista sve tako sivo? Svakodnevno imamo prilike čuti kako mnoge hrvatske tvrtke svojim inovativnim proizvodima i uslugama polako osvajaju Europu i svijet, a ne možemo se ni požaliti na situaciju u turizmu. Istina, uvijek ima prostora za napredak, no neke domaće tvrtke odličan su primjer kako sve jače upijamo najnovije svjetske trendove i primjenjujemo ih kod sebe.

Kada već pišemo o turizmu, situacija je i više nego jasna. Već nas duži niz godina prate fenomenalni rezultati o broju noćenja i dolazaka, a što nam je srebro sa Svjetskog nogometnog prvenstva donijelo, o tome ćemo tek ove sezone. Uvijek postoje skeptici koji će reći da se turizam u Hrvatskoj sam od sebe događa te kako i dalje nedostaje inovacija. Koliko ste samo puta beskonačno surfali po internetu i pretraživali stranice kako biste rezervirali idealan apartman? Ili pak, koliko ste se puta razočarali u smještaj? Situacija se na tom polju itekako mijenja!

Ekspanzijom turista i brojem noćenja, mnogi su se stanovnici naše obale odlučili na poprilično unosan posao, a to je iznajmljivanje ili prenamjena prostora u apartmane. Rezervacija privatnog smještaja s aspekta turista, većini je turista puno bolja opcija. Gotovo svi će navesti kako je, u odnosu na hotel, privatan smještaj bolja opcija upravo zbog mogućnosti na intimu i privatan prostor, a i cijene su, dakako, mnogo pristupačnije.

No, kako često u Hrvatskoj iznajmljivači ne žive samo od iznajmljivanja, uvijek su moguće potencijalni propusti i/ili nedostatak sadržaja kako bi turistima pružili što bolji osjećaj i što bolje iskustvo. Turisti također navode kako im je kod privatnog smještaja najbitnija uređenost prostora, komfor te izbor dodatnog sadržaja koji im iznajmljivači mogu ponuditi, kao što su vožnje biciklom ili organizirane ture.

Foto: Hedera Estate

Budući da se iz godine u godinu sezona produžava, a broj gostiju nezaustavljivo raste s pravom se postavlja pitanje postoje li neki noviteti na tržištu koji, u konačnici, mogu još više podići standard i pružiti i gostima i iznajmljivačima jednako zadovoljstvo?

Za tu se problematiku pobrinula jedna hrvatska tvrtka koja nam, naravno, dolazi iz našeg najljepšeg jadranskog bisera gdje je turizam odavno poprimio najnovije oblike – iz Dubrovnika.

Foto: Hedera Estate

Hedera Estate već 10 godina uspješno posluje u Dubrovniku i okolici, kao jedna od vodećih tvrtki u poslovima prodaje i održavanju vrhunskih smještajnih privatnih objekata. Jesmo li na tragu rješenja problema? Vrlo vjerojatno da jesmo, jer njihov je cilj visoka kvaliteta te jasni i profesionalni standardi u privatnom smještaju kako bi i gost i vlasnik smještaja bili jednako zadovoljni. Kroz dugogodišnje iskustvo itekako prate trendove na domaćem i stranom tržištu te ih uspješno prenose na njihovo poslovanje, čemu svjedoče brojni zadovoljni gosti i vlasnici objekata.

Dakle, ako ste vlasnik privatnog smještaja, a nemate se možda vremena u potpunosti posvetiti vođenju apartmana i cjelokupnog poslovanja, Hedera Estate za vas će odraditi usluge marketinga, prodaje, check in/check out gostiju, transfere gostiju, čišćenje objekata, pranje posteljine, tehničku potporu te cijeli niz popratnih aktivnosti s kojima se iznajmljivači susreću u poslovanju. Sudeći prema izrazito zadovoljnim klijentima Hedera Estate-a, pred nama su još svjetliji dani u nadolazećoj turističkoj sezoni koju već sada s nestrpljenjem očekujemo.

Foto: Hedera Estate

No, na kraju priče, gost je taj čije je mišljenje i dojam, u konačnici, najbitnije. Samo iskustvo koje iznajmljivači priušte svojim gostima, uz dakako, adekvatan i ugodan ambijent, ostaje nam u najljepšem sjećanju. Uz jednostavno pretraživanje apartmana, ali i luksuznih vila i kuća za odmor te širok spektar usluga koje dolaze u paketu sigurni smo da će gostu, ovaj način rezervacije smještaja postati sve uobičajeniji i prestati biti puka gnjavaža, a vlasniku smještaja itekako olakšati život.



Tema: Promo sadržaj