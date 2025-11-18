Obavijesti

TREBAMO SVOJA RJEŠENJA

Macron: Europa ne želi biti tehnološki vazal SAD-a i Kine

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS

Europa "jednostavno odbija biti vazal", naglasio je, s obzirom na to da je značajno zaostala u tehnološkom sektoru, osobito u utrci za razvoj umjetne inteligencije.

Europa odbija biti tehnološki vazal Sjedinjenih Država i Kine, rekao je u utorak francuski predsjednik Emmanuel Macron, pozivajući je da razvija svoju tehnološku suverenost. 

"Da budemo jasni, Europa ne želi biti klijent velikih poduzetnika ili velikih rješenja koja iznose SAD i Kina. Želimo razvijati vlastita rješenja", rekao je Macron u Berlinu, na francusko-njemačkom samitu o tehnološkoj suverenosti Europe.

"Kratkoročno postoji cijena za to da se ne bude vazal jer treba ponovno ulagati", rekao je, ocijenivši da je ta potrošnja ključna i da Europljani moraju "donijeti vrlo hrabre odluke".

Među tim odlukama, "prvi prioritet" je "europska preferencija", osobito u području javne nabave, kako bi se omogućilo tehnološkim "prvacima" u Europi da se razvijaju, rekao je francuski predsjednik.

"Kinezi imaju kinesku ekskluzivnost koliko god je moguće, a Amerikanci vrlo snažnu američku preferenciju. Jedino mi nikada nemamo europsku preferenciju, štoviše, ponekad smo čak fascinirani neeuropskim rješenjima".

Njemački kancelar Friedrich Merz uputio je prije Macronova govora sličnu poruku, pozivajući EU da pojednostavi regulativu, a poduzeća da ulažu u digitalnu suverenost. 

"Svjedoci smo sustavnog suparništva između SAD-a i Kine, dviju velikih sila, također i digitalnih sila, koje se natječu za tehnološku nadmoć. Europa im ne smije prepustiti to područje", naglasio je. 

Macron je pozvao 27 država članica EU-a da se "oslobode tehnoloških ovisnosti na svim razinama vrijednosnog lanca - na razini kritičnih podatkovnih infrastruktura, clouda i softvera".

"Ne možete svesti snagu vašeg gospodarstva na Sedmoricu veličanstvenih", niti "delegirati cjelokupno funkcioniranje vaše demokracije Sedmorici veličanstvenih", rekao je. "To je nedopustivo", naglasio je, govoreći o sedam američkih tehnoloških divova - Alphabetu, Amazonu, Appleu, Meti, Microsoftu, Nvidiji i Tesli.

Europa, koja je zadnjih godina dala prioritet reguliranju svojih domaćih aktera, mora se "promijeniti" i "inovirati prije nego što regulira", zaključio je Macron.

