Macron: Francuska mornarica presrela je na Sredozemnom moru tanker iz Rusije

Taj tanker, koji je "pod međunarodnim sankcijama i osumnjičen za plovidbu pod lažnom zastavom", presretnut je "uz pomoć nekoliko naših saveznika", precizirao je francuski predsjednik u poruci na platformi X. Dodao je da je "brod skrenut s rute" te da je "otvorena pravosudna istraga".

Pomorski prefekt za Sredozemlje iznio je više detalja u priopćenju o ovoj "akciji provedenoj u suradnji s našim saveznicima, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo". Akcija se odvila "na otvorenom moru" između Španjolske i Sjeverne Afrike, na brodu "tankeru-teretnjaku Grinchu koji je krenuo iz Murmanska", arktičke luke u Barentsovom moru.

Ova operacija "imala je za cilj provjeriti nacionalnost broda", a "pregled dokumenata potvrdio je sumnje u ispravnost istaknute zastave". To je dovelo do "prijave tužitelju u Marseilleu", navodi pomorska prefektura uz napomenu da brod "trenutačno prate snage ratne mornarice prema sidrištu radi nastavka provjera".

Za Emmanuela Macrona ovo presretanje, provedeno "uz strogo poštovanje Konvencije UN-a o pravu mora", pokazuje da je Francuska "odlučna provoditi međunarodno pravo i jamčiti učinkovitost sankcija" protiv ruske "flote u sjeni", čije "aktivnosti pridonose financiranju agresorskog rata protiv Ukrajine".

Tanker Grinch nalazi se pod tim imenom na popisu brodova ruske flote u sjeni koje je sankcioniralo Ujedinjeno Kraljevstvo, ali pod imenom Carl na popisu koji su sastavile Europska unija i Sjedinjene Države.

Prema stranici MarineTraffic, specijaliziranoj za praćenje brodova, u trenutku presretanja brod je plovio prema istoku, između Almerije (Španjolska) i Orana (Alžir), ističući zastavu Komora.